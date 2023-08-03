Сезон кавунів: скільки коштують у магазинах та звідки привезені (фото)

Продавці прогнозують: до кінця серпня баштанні подешевшають, а середній плід вагою п'ять-шість кілограмів можна буде купити до 100 грн

В Україні стартував сезон кавунів, проте цього року вони здебільшого будуть імпортними через загарбницьку війну Росії. До того ж внаслідок підриву Каховської ГЕС багато полів та сільськогосподарських угідь опинилися під водою. Про те, за скільки можна купити баштанні, у Всесвітній день кавуна читайте в матеріалі «Главкома».

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Ціна на кавуни у київських супермаркетах стартує від майже 40 грн

Один кілограм кавуна Organic можна придбати за 39,99 грн. Проте продавці прогнозують: до кінця серпня баштанні подешевшають, а ціна за кілограм може стати у два рази меншою.

Водночас популярний кавун вогник зараз коштує дорожче: кілограм заважить майже 50 грн.

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У супермаркетах є різні види кавунів

Попри те, що в українських супермаркетах переважають імпортні кавуни, найближчим часом кількість української продукції зросте. Основний сезон розпочнеться за два тижні, у середині серпня, стверджують аналітики. Це вплине і на ціни – чергове їхнє падіння очікується після 10 серпня. Традиційно в Україні головними виробниками кавуна, крім Херсонської області, були також Одеська, Миколаївська, Запорізька та Закарпатська області, де кліматичні умови дозволяють вирощувати кавуни.

Попри те, що зараз лише початок серпня, вибір кавунів достатній: українці можуть обрати ту ягоду, яка подобається їм більше за сортом, вагою або зовнішнім виглядом. Це попри те, що через підрив Каховської ГЕС та затоплення Херсонщини аграрії були переконані, що цьогоріч українців чекатиме дефіцит кавунів.

Аналітики EastFruit зазначили, що цьогоріч продаж баштанних розпочався щонайменше на тиждень раніше, ніж торік. При цьому постачання відбуваються за вищими цінами, в середньому на 59% дорожче, що зумовлено насамперед відсутністю продукції з Херсонської області – вітчизняного лідера з вирощування кавунів.

«Наразі вартість кавуна у столичних супермаркетах у середньому становить 39,99 грн за кілограм, що на 29% вище, ніж у липні минулого року. Своєю чергою ціна на диню зросла на 15%. Цьогоріч жовтий кавун обійдеться у середньому у 89 грн за 1 кг, тоді як у липні 2022 році ціна становила 78 грн/кг», – зазначають аналітики Zakaz.ua, і додають, що такий рівень пов'язаний, у першу чергу, з війною та її наслідками.

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Водночас експерти підтверджують, дефіциту кавунів у країні немає.

Всесвітній день кавуна

3 серпня відзначається Всесвітній день кавуна. Свято започаткували американці, проте історики вважають, що батьківщиною кавуна є Південна Африка. Відомо, що вже у Древньому Єгипті люди знали та обробляли цю рослину, що підтверджується розкопками. Так, в епоху Середнього царства у XX ст. до н.е. кавуни часто поміщали в усипальниці фараонів як джерело їжі в їх загробному існуванні. Крім того, кавун зображувався на стінах гробниць і згадувався у давньоєгипетських міфах і в багатьох медичних рецептах стародавніх папірусів. Був він відомий і в Стародавньому Римі, де його їли свіжим або засоленим, а також варили з нього мед. У Європі баштанні стали популярними у XIII – XIV ст., а до Америки кавуни були доправлені у XVI ст. європейськими колоністами, разом з африканськими рабами.

Кавуни – дуже корисні ягоди. У них понад 90% води та лише близько 6% цукру від загальної маси. Кавун є чудовим джерелом вітаміну А, містить комплекс вітамінів групи B, вітамін С і фолієву кислоту. Також баштанні – одні з лідерів за вмістом лікопену (дуже сильний антиоксидант). Все це не тільки допомагає зміцненню імунітету, але й сприяє підтримці нормальної функції нервової системи та формуванню червоних кров'яних тілець.

До слова, експрезидент України Петро Порошенко скуштував перший кавун у Києві з Херсонщини завдяки херсонській активістці ГО «Справа Громад»Оксані Погомій. Він зазначив, що поки смакували кавуном, то розмовляли і згадували про історії з дитинства.