У супермаркетах Києва суттєво впали ціни на яйця (фотофакт)

У магазинах у роздріб яйце столове першої категорії можна придбати за 3,19 грн

У середньому купити десяток яєць можна приблизно за 30 грн

За рік ціни на яйця в Україні побили рекорди подорожчання, проте зараз значно впали. «Главком» дізнався, скільки зараз коштують яйця в українських супермаркетах.

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Придбати одне яйце в українській мережі магазинів «Новус» можна за 2,90 грн. Один десяток яєць обійдеться в 29 грн відповідно.

Ціна на яйця в «Новусі»

У мережі «АТБ» яйця коштують дорожче – 3,19 грн за одну штуку. Десяток коштуватиме майже 32 грн.

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Ціни на яйця в мережі «АТБ»

Нагадаємо, минулої осені яйця подорожчали рекордно. Тоді за десяток просили близько 80 грн. Проте вже із настанням весни ціни знизилися.

Раніше «Главком» повідомляв, що в магазинах у роздріб яйце столове першої категорії можна було придбати за 3,55 грн та 3,99 грн відповідно

Зазначимо, що кандидат економічних наук Олександр Хмелевський стверджує, що вже восени цей популярний продукт відчутно подорожчає – за десяток доведеться платити 70-75 грн. Серед причин подорожчання яєць зростання вартості кормів, вітамінів, кормових добавок, ветеринарних препаратів, електроенергії, палива, а також збільшення логістичних витрат.

Нагадаємо, що в червні на продовольчому ринку України продовжилась тенденція останніх місяців. Подорожчали овочі та яблука, але подешевшали яйця та крупи.

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До слова, Україна заборонила імпорт яєць та курятини з Польщі. Це сталось через спалах у сусідній країні небезпечної хвороби. Окрім заборони на експорт курчат, в Україну не можуть потрапити польські м’ясо та яйця птиці, а також усі необроблені продукти з птахівництва.