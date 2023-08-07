Стало відомо, скільки вже становить загальний обсяг допомоги США Україні

Підтримка України перевищує допомогу, яку США надають іншим країнам, а також «перевищила двосторонню підтримку інших союзників США»

США надали Україні загальний обсяг допомоги, що перевищив допомогу будь-якій іншій країні. Зараз ця сума складає $66,2 млрд, з яких $43,1 млрд - військова допомога, $20,5 млрд - економічна підтримка і $2,6 млрд - гуманітарна допомога. Про це повідомляє The Washington Post.

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Видання зауважило, що така підтримка перевищує допомогу, яку США надають іншим країнам, а також «перевищила двосторонню підтримку інших союзників США», зокрема Ізраїлю, Йорданії та Єгипту.

Експерти називають цю суму «інвестицією США в союзника», що можна порівняти з планом Маршалла з минулого, коли обсяг допомоги, з урахуванням інфляції, становив приблизно $150 млрд протягом трьох років.

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Такий обсяг американської допомоги для України вже перевищив вартість компанії Twitter ($44 млрд), космічного телескопа «Джеймс Вебб» ($10 млрд) і витрати на план студентських позик адміністрації Байдена ($39 млрд).

Незважаючи на те, що США є найбільшим донором України, інші країни надали більший відсоток свого ВВП на допомогу Україні. За даними Кільського інституту світової економіки, Європа зараз витрачає на Україну більшу частку свого ВВП, ніж США.

Раніше повідомлялося, що в Україну надійшов грант в розмірі $1,25 млрд від Сполучених Штатів Америки через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Нагадаємо, що американський сенат більшістю голосів ухвалив проєкт оборонного бюджету країни. У ньому передбачено $9,1 млрд заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності з Китаєм, і $300 млрд – на потреби для України.

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До відома, у червні уряд США оголосив про виділення нового пакету гуманітарної підтримки для України на $205 млн, який забезпечить продукти харчування, питну воду, задоволення базових потреб, юридичну допомогу та медичні послуги.