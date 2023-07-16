Сухо і спекотно: прогноз погоди на 16 липня
Подекуди сьогодні вдарить спека понад 30°
У неділю 16 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів сьогодні не очікується. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
За прогнозами синоптиків, вітер цього дня буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вночі становитиме 13-18°, на півдні прогріється до 21°. Удень сягне 24-29°, а в західних, південних та Вінницькій областях вдарить спека 28-33°.
У Києві та області сьогодні також очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер пануватиме змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура на Київщині вночі становитиме 13-18°, вдень – 24-29°. У столиці вночі стовпчики термометра покажуть 15-17°, а вдень позначка сягне 26-28°.
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