Сухо і спекотно: прогноз погоди на 16 липня

Подекуди сьогодні вдарить спека понад 30°

У неділю 16 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів сьогодні не очікується. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, вітер цього дня буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 13-18°, на півдні прогріється до 21°. Удень сягне 24-29°, а в західних, південних та Вінницькій областях вдарить спека 28-33°.

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Прогноз погоди на 16 липня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер пануватиме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 13-18°, вдень – 24-29°. У столиці вночі стовпчики термометра покажуть 15-17°, а вдень позначка сягне 26-28°.