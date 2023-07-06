Ціни на електрику для промисловості в Україні упали на 35% – Оператор ринку

До прикладу в сусідній Польщі ціни 6 липня на 53% вищі, ніж в Україні

В Україні, за даними ДП Оператор Ринку, найнижча ціна на електрику серед всіх сусідніх країн ЄС

За останні два дні – з 5-го по 7 липня – біржові ціни на електроенергію (ціни для промислових споживачів та бізнесу) упали на 35%.

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Про це свідчать дані ДП Оператор ринку.

Якщо 5 липня середня ціна в Україні складала 4,05 грн/кВт. година, то 6 липня – 3,45 грн/кВт. година. На завтра, 7 липня, середня ціна упала до 2,66 грн/кВт.година.

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Станом на 6 липня, в Україні, за даними ДП Оператор Ринку, найнижча ціна на електрику серед всіх сусідніх країн ЄС. До прикладу в сусідній Польщі ціни 6 липня на 53% вищі, ніж в Україні.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року українська енергосистема приєдналася до єдиної енергосистеми ЄС. В рамках інтеграції, Україна взяла на себе зобов’язання імплементації європейські правила роботи енергоринку, в тому числі скасувати штучні цінові обмеження (price-cap), які обмежують вільну торгівлю електроенергією.