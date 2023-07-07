7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Цього дня не рекомендується займатися важкою фізичною працею
7 липня відзначається День працівника природно-заповідної справи в Україні та Всесвітній день шашлику. Віряни святкують Різдво Іоана Предтечі.
День працівника природно-заповідної справи в Україні
Для відзначення нелегкої та сумлінної праці працівників природно-заповідної справи на території держави Президентом України підписано Указ «Про День працівника природно-заповідної справи». В ньому зазначено, що відтепер в Україні встановлено професійне свято – День працівника природно-заповідної справи, яке буде відзначатися щорічно 7 липня. Законодавчим актом враховано вагомий внесок працівників природно-заповідної справи у збереження та відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Указ видано на підтримку ініціативи Міністерства охорони навколишнього природного середовища.
Всесвітній день шашлику
Страва під назвою «шашлик» походить від кочових племен Азії, проте подібним чином готували м’ясо і в інших народах світу. Насправді ж коріння шашлику набагато глибше – ще первісні люди готували м’ясо впольованих тварин на відкритому вогні. А перші історичні згадки про цю страву сягають античності. В ті часи люди засмажували на рожні цілі тушки тварин. Це були зубри, вепри та інша живність. А пам’ятки 6-7 століть у вигляді розписів та малюнків показують, як смажили на рожні тушки курей, качок, зайців та великі шматки м’яса.
Особливість шашлику у тому, що м’ясо для нього нарізають дрібними шматочками. Це дещо відрізняється від засмажування на вогнищі цілих тушок тварин. Вчені-історики дотримуються думки, що популярність дрібної нарізки м’яса для смаження у степових ділянках Європи та Азії обумовлюється більш швидким та економним приготуванням. Так для того щоб приготувати невеликі шматки м’яса, потрібно було набагато менше деревини.
Яке сьогодні релігійно свято
7 липня в церковному календарі – Різдво Іоана Предтечі.
Свято присвячене дню народження Івана Хрестителя, який є одним з найвідоміших та важливих святих в християнстві. Народився він за 6 місяців до Ісуса Христа. Відомо, що якось з'явився перед літньою парою архангел Гавриїл і передрік, що народиться у них пророк та праведник. Багато років Іоан прожив у пустелі, а в віці 30 років почав проповідувати.
Як тільки він побачив Ісуса Христа, то одразу зрозумів, що перед ним Син Божий. Пізніше саме він хрестив Спасителя в річці Йордан. За це він і отримав прізвисько Хреститель. Помер мученицькою смертю. Його стратили за наказом царської дочки.
Що не можна робити цього дня
- Заборонено ворожити або проводити інші ритуали.
- Не можна їсти м'ясні, молочні продукти, яйця.
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
Народні прикмети і традиції
- Дивилися, який сьогодні день: зоряна ніч вказує на велику кількість грибів;
- Гроза в Іванів день означає, що вродить мало горіхів і більшість з них будуть порожніми;
- Сильна роса вранці – до великого урожаю огірків;
- На Івана дощ заплаче, то через п'ять днів сонце засміється;
- Стрекочуть цикади – до спекотного дня;
- На вітру шумлять зарості верби – буде злива;
- Скупатися у водоймі на Івана – означає, що можна позбутися всіх хвороб;
- Посилився аромат польових квітів – скоро піде дощ.
Пам’ятні події 7 липня
- 1438 рік – французький король Карл VII проголошує Прагматичну санкцію, за якою затвердився пріоритет королівської влади над владою Папи Римського;
- 1572 рік – зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II переривається чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою з 1386 року;
- 1659 рік – об'єднане українсько-польсько-кримське військо на чолі з Іваном Виговським розбиває московське військо під Конотопом;
- 1664 рік – початок 13-тижневої Облоги Ставищ військами київського воєводи Стефана Чарнецького;
- 1709 рік – шведський король Карл XII під час бойової вилазки під Полтавою отримує вогнестрільне поранення в ногу;
- 1881 рік – у «Журналі для дітей» (Рим) уперше надрукували казку «Піноккіо»;
- 1915 рік – у османському місті Трабзон починається вірменський погром;
- 1923 рік – у Празі відкривають Український педагогічний інститут імені Драгоманова;
- 1940 рік – у Львові відкривають Літературно-меморіальний музей Івана Франка;
- 1954 рік – відбувається радіодебют Елвіса Преслі – його пісня «That's All Right (Mama)» звучить на УКХ-станції Мемфіса;
- 1967 рік – у Великій Британії The Beatles випускають свій хіт «All You Need Is Love»;
- 1977 рік – США проводять перше випробування «гуманної» зброї – нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими;
- 1978 рік – проголошують незалежність Соломонових островів;
- 1987 рік – у Чорнобилі розпочинається судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху на станції за рік перед тим;
- 1989 рік – в Сімферополі починають видавати газету кримськотатарською мовою;
- 1990 рік – в Римі вперше виступають разом три видатні тенори сучасності – Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас;
- 2005 рік – серія вибухів бомб у лондонському метро і міських автобусах;
- 2009 рік – ховають «короля поп-музики» Майкла Джексона.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Іван, Антоній, Яків, Микита.
Коментарі — 0