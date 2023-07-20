Удар по Кримському мосту: в Севастополі почалися проблеми з бензином

На деяких АЗС у Севастополі відмовляють у заправці авто бензином

На даний момент основний спосіб доставки товарів до Севастополя здійснюється через «сухопутний» коридор окупованих територій України

Після останніх подій в окупованому Криму (руйнування Кримського моста та удар по військовому полігону) мешканці Севастополя почали скаржитися проблеми із бензином і зростання цін на продуктові товари.

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Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв визнав проблеми з бензином у Севастополі.

Він запевнив, що на даний момент дефіциту палива у місті немає. «Є невеликі затримки з постачанням 92-го бензину. У мереж АЗС справді є зобов'язання, вони мають виконувати контракти. Тому на якихось заправках виникають ситуації із резервуванням палива для підприємств, які відповідають у тому числі й за життєдіяльність міста. Як тільки з'являється паливо, його починають відпускати», – сказав Развожаєв.

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Що стосується зростання цін на продовольчі товари, то, за словами окупаційної влади, «зафіксовано сезонне підвищення цін на цукор». Развожаєв запевнив, що «із ситуацією на Кримському мосту це ніяк не пов'язано».

«На даний момент основний спосіб доставки товарів до міста здійснюється через «сухопутний» коридор нових регіонів. Пересування транспортних засобів відбувається в робочому порядку, але деякі автомобілі затримуються в дорозі, питання щодо прискорення процесу їхнього пересування знаходиться на контролі торгових мереж», – каже «губернатор» Севастополя.

Він додав, що «надзвичайна подія на трасі «Таврида» зі 118 км по 130 км впливу на постачання продукції до міста не чинить».

Нагадаємо, на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала

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На світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону і відбулася детонація боєприпасів.

Через вибухи окупаційна влада Криму перекрила трасу «Таврида», оскільки детонація боєприпасів триває.