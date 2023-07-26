Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ціни на помідори в Індії за кілька тижнів зросли на 400%

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ціни на помідори в Індії за кілька тижнів зросли на 400%
Продавці вимушені закривати свої торгові точки, через відсутність покупців
фото з відкритих джерел

Влада Індії запевняє, що на те, аби подолати «томатну кризу», знадобиться декілька місяців

В Індії ціни на помідори, основний продукт місцевої кухні, за останні тижні зросли на 400%. Якщо раніше мешканці великих міст, таких як Делі та Мумбай, платили за помідори 40 рупій (близько 18 грн) за кілограм, то зараз – щонайменше 200 рупій (близько 90 грн). Про це пише India Times.

Зростання вартості овоча пов'язане з екстремальними погодними умовами в країні, через що особливо сильно постраждали посіви томатів, адже осильні мусонні дощі зіпсували більшу кількість урожаю. 

Роздрібні ціни на помідори сягли рекорду в 200 рупій за кг (90 грн/кг) у Мумбаї на цих вихідних. Зростання цін призвело до того, що у деяких районах продавці вимушено зачинили свої торгові точки, адже покупців на товар не було. 

Як пише видання, вартість помідорів неухильно зростала ще з червня через загальний дефіцит. У червні ціни на помідори зросли майже вдвічі зі звичайної ставки в 30 рупій (13,5 грн) за кг до 50-60 рупій (22,5-27 грн) станом на 13 червня і врешті-решт перевищили 100 рупій (45 грн) до кінця червня. 3 липня він встановив новий рекорд у 180 рупій (81 грн)

Дефіцит томатів торкнувся навіть відомої мережі швидкого харучування McDonald's: в індійських філіях мережі ресторанів швидкого харчування на півночі, сході та півдні країни з'явилися таблички з повідомленням про те, що помідори більше не додаватимуться до бургерів та інших страв.

Згідно із заявою комісара з питань сільського господарства Суніла Чавана, ціни на помідори залишатимуться високими як мінімум протягом серпня. А взагалі, може знадобитися до трьох місяців для нормалізації пропозиції та цін. Більше того, інші продукти, такі як імбир (350 рупій/кг – 157 грн/кг), коріандр (50 рупій за невеликий пучок–  22 грн) і перець чилі (200 рупій/кг  – 90 грн/кг), також будуть поступово підвищуватись у ціні, запевняє чиновник. 

Теги: продукти Індія рекорд харчування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловіка відправили на операцію, де хірурги видалили сотню дводюймових цвяхів, шматки металу та дроти
В Індії чоловік з’їв сотню цвяхів і вижив
19 липня, 12:31
До роботи в посольстві Артем Дашутін тривалий час займався сімейним бізнесом, постачав комплектуючі для оборонної промисловості Росії
Ексклюзив «Главкома». Співробітник посольства України в Індії отримає підозру за співпрацю з Росією
24 липня, 21:45
Як у Карлсона: в Індії обговорюють розкішний маєток на даху хмарочоса (відео)
Як у Карлсона: в Індії обговорюють розкішний маєток на даху хмарочоса (відео)
18 липня, 16:01

Економіка

Ціни на помідори в Індії за кілька тижнів зросли на 400%
Ціни на помідори в Індії за кілька тижнів зросли на 400%
Ердоган похвалився, як його країна заробляє на експорті зброї
Ердоган похвалився, як його країна заробляє на експорті зброї
Єврокомісія відреагувала на пропозицію Литви щодо експорту українського зерна
Єврокомісія відреагувала на пропозицію Литви щодо експорту українського зерна
Росія збирається скасувати членство в МВФ: до Держдуми внесено законопроєкт
Росія збирається скасувати членство в МВФ: до Держдуми внесено законопроєкт
Як вихід Росії з зернової угоди вплине на ціни: прогноз МВФ
Як вихід Росії з зернової угоди вплине на ціни: прогноз МВФ
П'ять країн ЄС знову закликали продовжити заборону на імпорт українського зерна
П'ять країн ЄС знову закликали продовжити заборону на імпорт українського зерна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
У Криму лунають вибухи, чути пуски ракет. Окупанти підняли в небо авіацію (відео)
34K
Про солдатів, що сидять у тилу
25K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку (мапа)
24K
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22K
Окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95
16K
Росіяни захопили три маленькі села на Харківщині (мапа)

Новини

Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
Сьогодні, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
Сьогодні, 18:57
Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
Вчора, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
24 липня, 21:00

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту