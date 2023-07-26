Ціни на помідори в Індії за кілька тижнів зросли на 400%

Влада Індії запевняє, що на те, аби подолати «томатну кризу», знадобиться декілька місяців

В Індії ціни на помідори, основний продукт місцевої кухні, за останні тижні зросли на 400%. Якщо раніше мешканці великих міст, таких як Делі та Мумбай, платили за помідори 40 рупій (близько 18 грн) за кілограм, то зараз – щонайменше 200 рупій (близько 90 грн). Про це пише India Times.

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Зростання вартості овоча пов'язане з екстремальними погодними умовами в країні, через що особливо сильно постраждали посіви томатів, адже осильні мусонні дощі зіпсували більшу кількість урожаю.

Роздрібні ціни на помідори сягли рекорду в 200 рупій за кг (90 грн/кг) у Мумбаї на цих вихідних. Зростання цін призвело до того, що у деяких районах продавці вимушено зачинили свої торгові точки, адже покупців на товар не було.

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Як пише видання, вартість помідорів неухильно зростала ще з червня через загальний дефіцит. У червні ціни на помідори зросли майже вдвічі зі звичайної ставки в 30 рупій (13,5 грн) за кг до 50-60 рупій (22,5-27 грн) станом на 13 червня і врешті-решт перевищили 100 рупій (45 грн) до кінця червня. 3 липня він встановив новий рекорд у 180 рупій (81 грн).

Дефіцит томатів торкнувся навіть відомої мережі швидкого харучування McDonald's: в індійських філіях мережі ресторанів швидкого харчування на півночі, сході та півдні країни з'явилися таблички з повідомленням про те, що помідори більше не додаватимуться до бургерів та інших страв.

Згідно із заявою комісара з питань сільського господарства Суніла Чавана, ціни на помідори залишатимуться високими як мінімум протягом серпня. А взагалі, може знадобитися до трьох місяців для нормалізації пропозиції та цін. Більше того, інші продукти, такі як імбир (350 рупій/кг – 157 грн/кг), коріандр (50 рупій за невеликий пучок– 22 грн) і перець чилі (200 рупій/кг – 90 грн/кг), також будуть поступово підвищуватись у ціні, запевняє чиновник.