Ціни на газ: скільки українці платитимуть в серпні

В Україні ціна газу для населення, порівняно з попередніми місяцями, не зміниться

Ціни на блакитне паливо коливатимуться від 7,70 грн до 9,99 грн за м³

Попри війну, українці мають своєчасно здійснювати комунальні платежі. Зокрема, необхідно платити за газ та щомісяця передавати показники газового лічильника. Так, ціни на газ оприлюднили 12 постачальників газу. Видання «Газправда» розповіло, скільки доведеться платити за газ українцям у серпні.

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В Україні ціна газу для населення, порівняно з попередніми місяцями, не зміниться. Залежно від компанії, ціни на блакитне паливо коливатимуться від 7,70 грн до 9,99 грн за м³.

При цьому у семи постачальників ціна кубометра нижча за 8 грн, ще у п'яти – вища.

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Близько 98% українських побутових споживачів газу нині є клієнтами компанії «Нафтогаз України». Це 12,4 млн українських домогосподарств, що купують паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Річний тариф на газ на серпень для населення:

ТОВ «Еру Людям» – 7,70 грн;

ТОВ «Енерджі Трейд Груп» – 7,799 грн;

ТОВ «ГК «Нафтогаз України» – 7,96 грн;

ТОВ «Тернопільгаз Збут» – 7,96 грн;

ТОВ «Прикарпат Енерго трейд» – 7,98 грн;

ТОВ «Полтавагаз Збут» – 7,99 грн;

ТОВ «Галнафтогаз» ПП «ОККО контракт» – 7,99 грн;

ТОВ «Львівенергозбут» – 8,20 грн;

ТОВ «Київські Енергетичні Послуги» (Yasno) – 8,46 грн;

ТОВ «Дніпровські Енергетичні Послуги» (Yasno) – 8,46 грн;

ТОВ «Асканія Енерджі» – 9,95 грн;

ТМ «СвітлоГаз» (ТОВ «Рітейл Сервіс») – 9,99 грн.

Раніше «Нафтогаз» повідомив, як зміняться ціни на газ напередодні зими.