Ще 50 тис. українців можуть отримати по 6600 грн: деталі

Під час зустрічі були окреслені питання подальшої взаємодії з Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні

Допомога буде надана вразливим категоріям, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

Норвезька рада у справах біженців в Україні продовжить надавати фінансову допомогу одній із категорій українців. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

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За даними пресслужби, упродовж 2023 року з використанням Платформи «єДопомога» додаткову грошову підтримку в розмірі 2 220 грн щомісяця протягом трьох місяців отримають ще 50 тис. громадян України, які подали заявку у 2022 році.

«Відбулось урочисте підписання додаткових домовленостей до Меморандуму про взаєморозуміння для надання грошової допомоги з використанням даних українських бенефіціарів між Міністерством соціальної політики та Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило приймати заявки на платформі «єДопомога» на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій через те, що громадяни України вже подали понад 10 млн заявок.

Зазначимо, внутрішньо переміщені особи отримують від держави гуманітарну допомогу, харчові набори, одяг і речі першої необхідності. Також вони можуть розраховувати на пільги, виплати й різноманітну допомогу.

Нагадаємо, українцям можуть відмовити у призначенні житлових субсидій, якщо є прострочена на понад три місяці заборгованість із оплати житлово-комунальних послуг. Однак можливість отримати виплати є, якщо сплатити заборгованість, оскаржити її в суді або укласти з надавачем послуги договір про її реструктуризацію.