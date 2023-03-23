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Пільги для переселенців: на які виплати та послуги можуть розраховувати українці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пільги для переселенців: на які виплати та послуги можуть розраховувати українці
Переїхавши на нове місце проживання, переселенці можуть звертатися до місцевих органів влади та самоврядування, щоб вирішити багато нагальних питань
фото з відкритих джерел

Громадяни, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, можуть отримувати не лише державні та міжнародні виплати, а й мають право на особливі пільги

Внутрішньо переміщені особи отримують від держави гуманітарну допомогу, харчові набори, одяг і речі першої необхідності. Також вони можуть розраховувати на пільги, виплати й різноманітну допомогу. Про це розповіла регіональна юристка БФ «Право на захист» Оксана Шемет в коментарі «РБК-Україна».

Громадяни, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, можуть отримувати не лише державні та міжнародні виплати, а й мають право на особливі пільги. Такі права та пільги передбачені Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», нагадала Шемет.

ВПО в Україні мають такі права:

1. Дітям, зареєстрованим як ВПО, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, надається державна цільова підтримка для здобуття вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

2. Діти з-поміж ВПО або діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням.

3. Переселенці реалізують своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та референдумах.

4. Переселенці з тимчасово окупованої території мають право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду соціального страхування України за фактичним місцем проживання, перебування.

5. Взяті на облік ВПО має право на забезпечення допоміжними засобами реабілітації, на одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за місцем проживання.

6. Переселенці, які звільнилися з роботи (припинили інший вид зайнятості), за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструються як безробітні та отримують допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.

7. Громадянин пенсійного віку, дорослий з інвалідністю, дитина з інвалідністю та інша особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання.

8. Україна вживає всіх можливих заходів по розв’язанню проблем, пов’язаних із соціальним захистом, зокрема відновленням усіх соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Переїхавши на нове місце проживання, переселенці можуть звертатися до місцевих органів влади та самоврядування, щоб вирішити багато нагальних питань.

Переселенці мають право:

  • просити місцеві органи влади допомогти у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які втратили зв’язок через внутрішнього переміщення;
  • запитувати інформацію про долю і місцезнаходження зниклих членів сім’ї та близьких родичів;
  • вимагати безпечних умови життя і здоров’я, створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання;
  • дізнаватися інформацію про те, чи залишилася загроза в регіоні, який ВПО вимушені були покинути, яка там ситуація з інфраструктурою, екологією тощо;
  • просити органи державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права про можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати переселенцем вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
  • просити допомоги у переміщенні рухомого майна;
  • просити допомоги у поверненні на попереднє місце проживання;
  • вимагати забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;
  • звертатись за безкоштовною меддопомогою у державних і комунальних закладах охорони здоров’я;
  • влаштовувати дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
  • отримувати соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
  • проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;
  • просити безкоштовний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення;
  • отримання гуманітарної та благодійної допомоги.

Нагадаємо, уряд постановив, що сума компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зросте до 6700 грн. Саме стільки нині становить мінімальна зарплата в Україні. Крім того, термін дії програми було продовжено на весь 2023 рік. 

Теги: переселенці зарплата українці навчання Україна самоврядування безробіття послуги страхування пільги звільнення дитина соцвиплати

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