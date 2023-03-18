Мільярди доларів: США оголосили суму допомоги Україні до вересня

За рік США надали майже $2 млрд гуманітарної допомоги Україні

США закликали решту міжнародної спільноти продовжувати докладати зусиль на підтримку українців

Сполучені Штати Америки продовжать масштабну гуманітарну й бюджетну підтримку України в умовах її протистояння у війні, розв’язаній Росією, та розраховують передати українській стороні $7,4 млрд допомоги до вересня. Про це заявила в п’ятницю під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд, передає Укрінформ.

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«Сполучені Штати після вторгнення (РФ – ред.) надали майже $2 млрд гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні та регіоні. І ми передали уряду України майже $15,5 млрд прямої бюджетної підтримки через механізми Світового банку. Ми плануємо надати додаткові $7,4 млрд до вересня», – зауважила представниця США.

У цьому зв’язку вона закликала решту міжнародної спільноти продовжувати докладати зусиль на підтримку українців. Томас-Грінфілд нагадала, що 15 лютого ООН оголосила про необхідність залучити $3,9 млрд для агентств і неурядових організацій для забезпечення гуманітарною допомогою людей в Україні, а також $1,7 млрд для підтримки країн, які приймають мільйони українських біженців.

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Однак, підкреслила представниця США, необхідно йти далі. «Просто фінансування недостатньо. Члени Ради Безпеки мають надалі наполягати на безперешкодному гуманітарному доступі на всій території Україні, як минулого місяця це зробила 141 держава-член», – наголосила глава місії США при ООН.

Вона також підкреслила необхідність припинити атаки РФ по цивільному населенню й критичній інфраструктурі України, які, в тому числі, перешкоджають доставці гуманітарної допомоги в тимчасово окуповані регіони України.

Як відомо, у п’ятницю в Нью-Йорку відбулося засідання Ради Безпеки ООН з метою обговорення гуманітарної ситуації в охопленій війною Україні.