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Мільярди доларів: США оголосили суму допомоги Україні до вересня

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Мільярди доларів: США оголосили суму допомоги Україні до вересня
За рік США надали майже $2 млрд гуманітарної допомоги Україні
фото з відкритих джерел

США закликали решту міжнародної спільноти продовжувати докладати зусиль на підтримку українців

Сполучені Штати Америки продовжать масштабну гуманітарну й бюджетну підтримку України в умовах її протистояння у війні, розв’язаній Росією, та розраховують передати українській стороні $7,4 млрд допомоги до вересня. Про це заявила в п’ятницю під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд, передає Укрінформ.

«Сполучені Штати після вторгнення (РФ – ред.) надали майже $2 млрд гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні та регіоні. І ми передали уряду України майже $15,5 млрд прямої бюджетної підтримки через механізми Світового банку. Ми плануємо надати додаткові $7,4 млрд до вересня», – зауважила представниця США.

У цьому зв’язку вона закликала решту міжнародної спільноти продовжувати докладати зусиль на підтримку українців. Томас-Грінфілд нагадала, що 15 лютого ООН оголосила про необхідність залучити $3,9 млрд для агентств і неурядових організацій для забезпечення гуманітарною допомогою людей в Україні, а також $1,7 млрд для підтримки країн, які приймають мільйони українських біженців.

Однак, підкреслила представниця США, необхідно йти далі. «Просто фінансування недостатньо. Члени Ради Безпеки мають надалі наполягати на безперешкодному гуманітарному доступі на всій території Україні, як минулого місяця це зробила 141 держава-член», – наголосила глава місії США при ООН.

Вона також підкреслила необхідність припинити атаки РФ по цивільному населенню й критичній інфраструктурі України, які, в тому числі, перешкоджають доставці гуманітарної допомоги в тимчасово окуповані регіони України.

Як відомо, у п’ятницю в Нью-Йорку відбулося засідання Ради Безпеки ООН з метою обговорення гуманітарної ситуації в охопленій війною Україні.

Теги: війна Україна росія США фінансування ООН

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