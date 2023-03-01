Яку допомогу Україна має отримати від Ізраїлю: повний список обіцянок

Елі Коен дав кілька обіцянок Україні від імені уряду Ізраїлю

Посольство України в Ізраїлі оприлюднило обіцянки, які міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен дав президенту Володимиру Зеленському під час візиту до Києва.

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Як повідомило посольство, «на зустрічі у Києві з президентом України Зеленським міністр закордонних справ Елі Коен дав кілька обіцянок Україні від імені уряду Ізраїлю».

Повний список:

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кредитні гарантії на $200 млн під проєкти в Україні;

підтримку «формули миру» Зеленського;

передача Україні системи раннього сповіщення про загрози для цивільного населення;

передача Україні обладнання для розмінування;

припинити висилку громадян України з Ізраїлю;

оформлення дозволів на роботу біженцям з України;

збільшення фінансування медичної допомоги українцям, які постраждали від війни.

Нагадаємо, Ізраїль готовий надати допомогу Україні та передати необхідні їй системи протиракетної оборони.

Як повідомлялося, 20 лютого, в Україну прибула ізраїльська парламентська делегація.

Раніше міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відвідав Київ – вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У рамках свого першого візиту в Україну міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відвідав Бучу на Київщині.