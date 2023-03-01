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Яку допомогу Україна має отримати від Ізраїлю: повний список обіцянок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Яку допомогу Україна має отримати від Ізраїлю: повний список обіцянок
фото: Офіс президента

Елі Коен дав кілька обіцянок Україні від імені уряду Ізраїлю

Посольство України в Ізраїлі оприлюднило обіцянки, які міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен дав президенту Володимиру Зеленському під час візиту до Києва.

Як повідомило посольство, «на зустрічі у Києві з президентом України Зеленським міністр закордонних справ Елі Коен дав кілька обіцянок Україні від імені уряду Ізраїлю».

Повний список:

  • кредитні гарантії на $200 млн під проєкти в Україні;
  • підтримку «формули миру» Зеленського;
  • передача Україні системи раннього сповіщення про загрози для цивільного населення;
  • передача Україні обладнання для розмінування;
  • припинити висилку громадян України з Ізраїлю;
  • оформлення дозволів на роботу біженцям з України;
  • збільшення фінансування медичної допомоги українцям, які постраждали від війни.

Нагадаємо, Ізраїль готовий надати допомогу Україні та передати необхідні їй системи протиракетної оборони. 

Як повідомлялося, 20 лютого, в Україну прибула ізраїльська парламентська делегація

Раніше  міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відвідав Київ – вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.  У рамках свого першого візиту в Україну міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відвідав Бучу на Київщині.

Теги: Офіс президента населення Україна фінансування розмінування посольство Ізраїль міністр

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