Яку допомогу Україна має отримати від Ізраїлю: повний список обіцянок
Елі Коен дав кілька обіцянок Україні від імені уряду Ізраїлю
Посольство України в Ізраїлі оприлюднило обіцянки, які міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен дав президенту Володимиру Зеленському під час візиту до Києва.
Як повідомило посольство, «на зустрічі у Києві з президентом України Зеленським міністр закордонних справ Елі Коен дав кілька обіцянок Україні від імені уряду Ізраїлю».
Повний список:
- кредитні гарантії на $200 млн під проєкти в Україні;
- підтримку «формули миру» Зеленського;
- передача Україні системи раннього сповіщення про загрози для цивільного населення;
- передача Україні обладнання для розмінування;
- припинити висилку громадян України з Ізраїлю;
- оформлення дозволів на роботу біженцям з України;
- збільшення фінансування медичної допомоги українцям, які постраждали від війни.
Нагадаємо, Ізраїль готовий надати допомогу Україні та передати необхідні їй системи протиракетної оборони.
Як повідомлялося, 20 лютого, в Україну прибула ізраїльська парламентська делегація.
Раніше міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відвідав Київ – вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У рамках свого першого візиту в Україну міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відвідав Бучу на Київщині.
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