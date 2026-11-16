Ціни на огірки в Україні злетіли
Вартість огірків уже сягає 200 грн/кг
В Україні зафіксовано стрімке здорожчання огірків, спричинене завершенням сезону в плівкових теплицях і зменшенням обсягів продукції на ринку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на EastFruit.
Вартість окремих позицій уже сягає 200 грн/кг, тоді як мінімальні цінники починаються від 145-150 грн/кг.
Найвищу ціну на столичному гуртовому майданчику просять за колючі уманські огірки нового обороту – 200 грн/кг. Гладкі плоди від цього ж постачальника та колючі огірки інших виробників коштують по 160 грн/кг. Найдешевшою залишається імпортна продукція з Туреччини, яку оцінюють у 145-150 грн/кг.
Раніше повідомлялося, що у листопаді середня роздрібна ціна печериць в українських торговельних мережах становила 153,13 грн за кілограм. Це приблизно на 7% менше, ніж наприкінці жовтня.
Як відомо, похолодання та несприятливі погодні умови в більшості регіонів України змусили багато господарств призупинити збирання врожаю ріпчастої цибулі.
Через скорочення ринкової пропозиції та погіршення якості продукції, зокрема проростання в полях і зниження лежкості, виробники підвищили відпускні ціни на 12% порівняно з кінцем минулого тижня.
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