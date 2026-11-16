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Ціни на огірки в Україні злетіли

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ціни на огірки в Україні злетіли
Ціна зросла через дефіцит продукції
фото з відкритих джерел

Вартість огірків уже сягає 200 грн/кг

В Україні зафіксовано стрімке здорожчання огірків, спричинене завершенням сезону в плівкових теплицях і зменшенням обсягів продукції на ринку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на EastFruit.

Вартість окремих позицій уже сягає 200 грн/кг, тоді як мінімальні цінники починаються від 145-150 грн/кг.

Найвищу ціну на столичному гуртовому майданчику просять за колючі уманські огірки нового обороту – 200 грн/кг. Гладкі плоди від цього ж постачальника та колючі огірки інших виробників коштують по 160 грн/кг. Найдешевшою залишається імпортна продукція з Туреччини, яку оцінюють у 145-150 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що у листопаді середня роздрібна ціна печериць в українських торговельних мережах становила 153,13 грн за кілограм. Це приблизно на 7% менше, ніж наприкінці жовтня.

Упродовж жовтня гриби дорожчали: середня вартість кілограма печериць у мережах, які відстежує Мінфін, піднялася зі 158,13 грн у вересні до 164,38 грн у жовтні. Зростання становило близько 4%. При цьому 22 жовтня різниця між мінімальною та максимальною ціною перевищувала 44 грн.

Як відомо, похолодання та несприятливі погодні умови в більшості регіонів України змусили багато господарств призупинити збирання врожаю ріпчастої цибулі.

Через скорочення ринкової пропозиції та погіршення якості продукції, зокрема проростання в полях і зниження лежкості, виробники підвищили відпускні ціни на 12% порівняно з кінцем минулого тижня.

Теги: продукти ціни овочі

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