Ціни на огірки в Україні злетіли

Вартість огірків уже сягає 200 грн/кг

В Україні зафіксовано стрімке здорожчання огірків, спричинене завершенням сезону в плівкових теплицях і зменшенням обсягів продукції на ринку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на EastFruit.

Вартість окремих позицій уже сягає 200 грн/кг, тоді як мінімальні цінники починаються від 145-150 грн/кг.

Найвищу ціну на столичному гуртовому майданчику просять за колючі уманські огірки нового обороту – 200 грн/кг. Гладкі плоди від цього ж постачальника та колючі огірки інших виробників коштують по 160 грн/кг. Найдешевшою залишається імпортна продукція з Туреччини, яку оцінюють у 145-150 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що у листопаді середня роздрібна ціна печериць в українських торговельних мережах становила 153,13 грн за кілограм. Це приблизно на 7% менше, ніж наприкінці жовтня.

Упродовж жовтня гриби дорожчали: середня вартість кілограма печериць у мережах, які відстежує Мінфін, піднялася зі 158,13 грн у вересні до 164,38 грн у жовтні. Зростання становило близько 4%. При цьому 22 жовтня різниця між мінімальною та максимальною ціною перевищувала 44 грн.