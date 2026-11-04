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Ціни на пальне 4 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ціни на пальне 4 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

За місяць автогаз у найбільших мережах АЗС подорожчав на 14,40–15,95 грн за літр, а преміальне дизельне пальне – на 6–9,50 грн за літр

Станом на 4 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на окремі види пального. За добу автогаз на деяких заправках подорожчав на 1 грн за літр, тоді як ціни на бензин і дизельне пальне в більшості мереж залишилися незмінними. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального – 105,34 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, в Окко автогаз подорожчав на 30 коп./л – до 59,90 грн/л. Водночас вартість бензину та дизельного пального залишилася незмінною.

В «Укрнафті» автогаз подорожчав на 1 грн/л – до 57,90 грн/л, тоді як ціни на бензин і дизельне пальне не змінилися. У мережах UPG, WOG, Socar та KLO вартість усіх представлених видів пального залишилася на попередньому рівні.

Главком

Ціни на пальне в Україні

дані на 4 листопада 2026 року
Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ
UPG 89,90 92,90 102,90 105,90 100,90 - 58,90
OKKO 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 59,90
WOG 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 59,90
SOCAR 95,90 98,90 108,00 111,00 105,00 - 59,90
UKRNAFTA 88,90 91,90 103,90 105,90 - 86,90 57,90
KLO 87,90 95,60 106,40 109,40 101,90 86,50 60,50
БРСМ 87,81 - 102,67 - - - 57,45

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подешевшав на 4 коп./л – до 87,81 грн/л. Водночас дизельне пальне подорожчало на 30 коп./л – до 102,67 грн/л, а автогаз – на 90 коп./л, до 57,45 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в Socar – 108 грн/л, а преміального дизеля – 111 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у KLO – 60,50 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 57,45 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць 

За період із 4 жовтня до 4 листопада 2026 року ціни на пальне зросли в усіх найбільших мережах АЗС України. Найбільше подорожчав автогаз – на 14,40–15,95 грн за літр залежно від мережі. Найсуттєвіше зростання зафіксовано в KLO, де його вартість підвищилася з 44,90 до 60,50 грн/л, а також в «Укрнафті», де автогаз подорожчав на 15 грн/л. Звичайне дизельне пальне подорожчало на 4,96–7,60 грн/л, а преміальне – на 6–9,50 грн/л.

Водночас бензин А-95 за місяць змінився менш суттєво. В Окко, WOG та «Укрнафті» його вартість залишилася незмінною, тоді як у UPG ціна зросла на 1 грн/л, у Socar – на 1 грн/л, у KLO – на 2 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – на 2,23 грн/л. Преміальний бензин А-95+ подорожчав у UPG, KLO, Socar та «Укрнафті» на 1–3 грн/л, тоді як в Окко та WOG його вартість залишилася без змін.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

Теги: бензин ціни пальне дизельне пальне АЗС

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