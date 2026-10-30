В Україні змінилися ціни на капусту

Ціни на капусту знизилися на тлі масового збирання врожаю

На початку жовтня середня вартість капусти в Україні становила 10-17 грн/кг, що суттєво перевищує минулорічні показники у 6-10 грн/кг. Про це свідчать дані ринкового огляду, повідомляє «Главком» із посиланням на agronews.ua.

Останніми днями цінники коливалися в межах 10-18 грн/кг та демонстрували тенденцію до зниження. Здешевлення зумовлене збільшенням пропозиції на тлі активного збирання врожаю, стриманим попитом і проблемами з якістю продукції. Зокрема, через ураження посівів трипсом фермери прагнуть якнайшвидше збути таку капусту, погоджуючись на поступки в ціні.

Водночас вища порівняно з минулим роком відпускна вартість не гарантує зростання прибутків аграріїв. На рентабельність тисне суттєве подорожчання складників виробництва:

зростають витрати на пальне, насіння, добрива та засоби захисту рослин;

збільшується вартість посадкового матеріалу та води для поливу.

Додатковим викликом є закладка врожаю на тривале зберігання. Качани з ознаками хвороб чи тріщинами схильні до загнивання, тож господарства змушені ретельно оцінювати частку товарної продукції, придатної для утримання у сховищах.

Нагадаємо, через поширення африканської чуми свиней (АЧС), яка вже призводить до скорочення поголів’я по всій Україні, галузь наступного року може зіткнутися з гострим дефіцитом свиней і різким зростанням цін. За прогнозом фахівців асоціації «М’ясна галузь», вартість живих свиней може перевищити 100 грн за кілограм.

Як повідомлялося, світова продовольча інфляція може прискоритися вже найближчими місяцями й залишатися високою до кінця 2027 року, оскільки збої в постачанні накопичуються.