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Ціни на пальне 7 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ціни на пальне 7 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

За місяць автогаз подорожчав на 14,60–16 грн за літр, преміальний дизель – на 8,50 грн

Станом на 7 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на окремі види пального. У Socar подешевшали бензин і дизель, в UPG знизилася вартість А-95+, а на заправках WOG, Socar та «Укрнафта» подорожчав автогаз. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,03 грн за літр, дизельного пального – 105,25 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG бензин А-95+ подешевшав на 1 грн/л – до 91,90 грн/л. Вартість інших видів пального залишилася незмінною.

На АЗС WOG автогаз подорожчав на 60 коп./л – до 61,50 грн/л. Ціни на бензин і дизельне пальне не змінилися.

У Socar бензин А-95 та А-95+ подешевшав на 3 грн/л – до 92,90 та 95,90 грн/л відповідно. Звичайне дизельне пальне втратило в ціні 1 грн/л – до 107 грн/л, преміальне – до 110 грн/л. Водночас автогаз у цій мережі подорожчав на 40 коп./л – до 61,90 грн/л.

В «Укрнафті» газ додав у ціні 1 грн/л – до 58,90 грн/л. На АЗС Окко, БРСМ та KLO вартість усіх представлених видів пального залишилася незмінною.

Главком

Ціни на пальне в Україні

дані на 7 листопада 2026 року
Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ
UPG 88,90 91,90 102,90 105,90 100,90 - 59,90
OKKO 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 61,90
WOG 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 61,50
SOCAR 92,90 95,90 107,00 110,00 103,00  - 61,90
UKRNAFTA 87,90 90,90 103,90 105,90 - 85,90 58,90
KLO 86,90 95,60 106,40 109,40 101,90 85,50 62,50
БРСМ 87,81 - 102,76 - - - 57,97

Найдорожчий бензин А-95 серед представлених мереж продають на Окко, WOG та Socar – по 92,90 грн/л. Найнижча вартість цього виду пального – у KLO: 86,90 грн/л.

Найвища ціна звичайного дизеля – у Socar, 107 грн/л. Преміальне дизельне пальне найдорожче також у цій мережі – 110 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у KLO – 62,50 грн/л. Найнижча ціна серед останніх доступних показників – у «БРСМ-Нафти»: 57,97 грн/л. 

Як змінилися ціни на пальне за місяць 

За період із 7 жовтня до 7 листопада 2026 року найбільше подорожчав автогаз. У семи мережах його вартість зросла на 14,60–16 грн/л. Найбільше підвищення зафіксовано в «Укрнафті» – на 16 грн/л. У KLO газ подорожчав на 15,90 грн/л, в UPG – на 15,50 грн/л. На Окко та Socar зростання становило по 15 грн/л, у WOG – 14,60 грн/л. У «БРСМ-Нафті» ціна збільшилася на 15,15 грн/л за останніми доступними мережевими показниками.

Звичайне дизельне пальне за місяць подорожчало на 4–7,60 грн/л. Найбільше зростання відбулося в KLO – на 7,60 грн/л. На Окко та WOG дизель додав у ціні по 7 грн/л, в «Укрнафті» – 6 грн/л, в UPG – 5 грн/л. У Socar зростання становило 4 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – 6,36 грн/л.

Преміальне дизельне пальне за цей період подорожчало на 6–8,50 грн/л. Найбільше – у KLO, де ціна зросла на 8,50 грн/л. На Окко та WOG ДП+ додав у вартості по 7 грн/л, в UPG, Socar та «Укрнафті» – по 6 грн/л.

Бензин А-95 змінився по-різному залежно від мережі. У Socar він подешевшав на 2 грн/л, в «Укрнафті» – на 1 грн/л. В UPG, Окко, WOG та KLO вартість залишилася на рівні 7 жовтня. У «БРСМ-Нафті» бензин подорожчав на 2,14 грн/л за останніми доступними показниками.

Преміальний бензин А-95+ у Socar за місяць подешевшав на 2 грн/л, в «Укрнафті» – на 1 грн/л. У KLO він подорожчав на 1 грн/л, а в UPG, Окко та WOG ціна не змінилася.

Бензин А-100 за місяць подорожчав в UPG на 1 грн/л, у KLO – на 2 грн/л. Водночас у Socar він подешевшав на 1 грн/л, а на Окко та WOG його ціна не змінилася.

Бензин А-92 у KLO додав у ціні 1 грн/л – до 85,50 грн/л. В «Укрнафті» цей вид пального, навпаки, подешевшав на 1 грн/л – до 85,90 грн/л. 

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

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Теги: Укрнафта бензин ціни криза пальне дизельне пальне

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