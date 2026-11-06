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Скільки коштує життя у Німеччині? Українка назвала список витрат

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Українка детально описала ціни життя у Німеччині
фото: Тiktok/oksana_chekalova, pexels

Українська вчителька розповіла, куди витрачає гроші у Німеччині

Українка Оксана Чекалова, яка мешкає та працює вчителем у Німеччині, розповіла про вартість життя в цій країні. Емігрантка назвала основні витрати та їхню вартість. Про це пише «Главком» із посиланням на допис блогерки у TikTok.

Оренда житла

Оксана Чекалова мешкає у місті Франкенталь. За словами жінки, вартість оренди її квартири в Німеччині у шість разів менша за її дохід.

«Ми орендуємо двокімнатну квартиру площею приблизно 42 квадратних метри. І оренда дійсно коштує €320 (16 438 грн). Комунальні послуги – €109 (5599 грн), опалення – €140 (7192 грн), електроенергія – €47 (2414 грн), інтернет та телефон – €35 (1798 грн). До речі, наприкінці розрахункового року мені зазвичай приходить €100–200 (5137–10 274 грн) переплати за комунальні послуги», – розповіла вона.

Побутові витрати

Окремо українка розповіла, скільки родина витрачає на автомобіль, транспорт, продукти, побутову хімію та відпочинок. Частину цих платежів вона здійснює раз на рік, інші щомісяця:

  • Страхування автомобіля – €295 (15 154 грн) на рік.
  • Податок на автомобіль – €66 (3390 грн) на рік.
  • Страхування самоката – €27 (1387 грн) на рік.
  • Членство в ADAC – €94 (4827 грн) на рік.
  • Паливо та паркування – €100–150 (5137–7706 грн).
  • Витрати на продукти та дозвілля:
  • Продукти та побутова хімія – €300–350 (15 411–17 980 грн).
  • Кафе, ресторани та розваги – €100–150 (5137–7706 грн).

Витрати на родину

Також Оксана Чекалова розповіла, скільки коштують навчання, харчування, спортивні заняття та інші витрати її сина:

  • Харчування у школі – €54 (2774 грн).
  • Дзюдо, футбол та легка атлетика по €7 (360 грн).
  • Курс плавання – €110 (5651 грн) за пів року.
  • Шкільне приладдя – €100 (5137 грн) на рік.
  • Одяг та взуття для сина – €100–200 (5137–10 274 грн) на рік.

Інші витрати

Крім основних потреб родини, жінка враховує у своєму бюджеті власні покупки, як догляд за собою, заняття спортом тощо:

  • Одяг та взуття – €100–200 (5137–10 274 грн) на рік.
  • Нарощування вій – €50 (2569 грн).
  • Спортзал – €20 (1027 грн).
  • Підписка на ChatGPT – €23 (1182 грн).
  • Банківське обслуговування карток – €20 (1027 грн).

Підсумовуючи витрати, Оксана Чекалова зазначила, що частину платежів здійснює раз на рік, зокрема у січні. За її підрахунками, загальний місячний бюджет становить близько €1500 (77 055 грн).

Нагадаємо, українка Дарʼя Тетервак, яка виїхала до Німеччини, розповіла про свій досвід еміграції. Дівчина показала безплатне житло та допомогу, яку вона отримала як біженка. За словами дівчини, помешкання було брудним, тож довелося спочатку провести прибирання. Водночас кімнатою біженка задоволена.

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Теги: біженці ціни гроші українці за кордоном Німеччина

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