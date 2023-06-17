У червні українці отримають прибавку до пенсії: кого це стосується

Деякі пенсіонери отримають прибавку у 1227,4 грн

Із цього місяця пенсіонери, що працюють, почнуть отримувати підвищені пенсії. Причому перша виплата буде з потрійним підвищенням. Про це пише Obozrevatel.

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За даними Пенсійного фонду, підвищення стосуватиметься 401 тис. пенсіонерів, що працюють, адже їхній стаж збільшується і кожні два роки їм мають перераховувати виплати з урахуванням нового стажу.

Зазначається, що 327,2 тис. осіб отримали підвищення лише через підвищення стажу. Середній розмір збільшення виплат становить 179,4 грн. У червні пенсіонери, що працюють, отримають підвищення у 538,2 грн (потрійний розмір), далі – отримуватимуть на 179,4 грн більше щомісяця.

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Ще 73,8 тис. Пенсіонерів, що працюють, за даними Пенсійного фонду, отримали збільшення і завдяки зростанню стажу, і завдяки підвищенню розміру середньої зарплати. Це означає, що вже на пенсії вони отримували вищу зарплату, ніж до того, як на неї вийшли. Через це під час перерахунку їм врахували зростання коефіцієнта заробітку. У червні такі пенсіонери отримають збільшення у 1227,4 грн (потрійний розмір), далі – щомісячно отримуватимуть на 409,16 грн більше.

Зазначимо, що 1 березня відбулася щорічна індексація пенсій. Пенсії підвищили на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів.

Нагадаємо, останнім часом у соцмережах серед українців, що живуть у Польщі, поширюється інформація про платну послугу, яка нібито дозволяє громадянину України отримувати польську пенсію, пропрацювавши один день у країні. Проте ця інформація є абсолютно недостовірною.

До слова, рік звернення за пенсією відіграє важливу роль у визначенні ваших виплат. Якщо ваш день народження припадає на початок календарного року, не варто поспішати подавати заявку.

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Як повідомлялося, пенсіонери віком від 70 років можуть отримувати щомісячні компенсаційні виплати у розмірі приблизно 300-570 грн. Однак лише за умови, що їхні пенсії менш як 10 340 грн.