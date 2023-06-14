Чи можуть українці отримати пенсію у Польщі: заступник міністра дав відповідь

Для отримання права на мінімальну пенсію в Польщі необхідно відповідати польським вимогам та мати багаторічний стаж роботи

Останнім часом у соцмережах серед українців, що живуть у Польщі, поширюється інформація про платну послугу, яка нібито дозволяє громадянину України отримувати польську пенсію, пропрацювавши один день у країні. Проте ця інформація є абсолютно недостовірною. Про це пише видання «Наша Польща».

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Минулого тижня польське видання «Rzeczpospolita» опублікувало статтю, у якій сказано, що «громадянину України чи Білорусі достатньо одного внеску, аби отримати польську мінімальну пенсію». Це спричинило бурхливу реакцію у польському середовищі, та серед українських біженців.

Заступник міністра сім’ї та соціальної політики Польщі Станіслав Швед виступив із заявою, у якій повідомив, що ця інформація абсолютно не відповідає дійсності.

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«Немає ситуації, коли хтось, пропрацювавши один день у Польщі та сплативши пенсійний внесок, отримує право на мінімальну польську пенсію за віком. Сплата одного пенсійного внеску в Польщі не дає права іноземцю отримувати мінімальну пенсію», – сказав він.

Він пояснив, що для отримання права на мінімальну пенсію в Польщі необхідно відповідати польським умовам, тобто мати 20-річний стаж роботи для жінок та 25 років для чоловіків, а також досягнення пенсійного віку, тобто 60 років та 65 років відповідно. В іншому випадку, зазначив він, польська пенсія за віком буде розраховуватися на основі внесків, які особа сплачувала під час роботи в Польщі, і якщо цих внесків мало, допомога також буде низькою, підкреслив Швед. Мінімальна пенсія у Польщі у 2023 році становить 1445,48 злотих на місяць (близько 12 400 гривень).

Нагадаємо, українці на зборі ягід в Польщі можуть працювати по 12 чи 14 годин на добу у важких умовах. При цьому в них є лише один вихідний, а робочий день починається о 6 ранку. Такими подробицями свого працевлаштування в Польщі поділились українські заробітчани в одній із груп у соціальній мережі Facebook.

За даними аналітичного центру Gremi Personal, українці отримують не менше 17 злотих за годину. Це для низькокваліфікованих працівників. Таким чином мінімальна зарплата в місяць складає близько 3 800 злотих або 25,1 тисячі гривень. За фізичну роботу можна отримати в середньому 4 000 злотих або 26,5 тисячі гривень. Висококваліфіковані фахівці отримують близько 4 500 злотих або 29,8 тисячі гривень.

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