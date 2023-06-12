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У Росії фіксують рекордні крадіжки у магазинах: що несуть додому злодії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Росії фіксують рекордні крадіжки у магазинах: що несуть додому злодії
Російські крадії у магазинах крадуть, здебільшого, продукти харчування та алкоголь
фото з відкритих джерел

Фахівці з безпеки прогнозують зростання кількості крадіжок у російських торговельних мережах ще на 18-20% у 2023 році

Кількість крадіжок у російських супермаркетах у 2022 році зросла приблизно на 18-20% і ця цифра може подвоїтись до кінця поточного року. Про це повідомляє російський ресурс Shopper's із посиланням на фахівців із безпеки у рітейлі.

Кількість крадіжок у російському рітейлі у 2022 року збільшилася приблизно на 18-20%, каже директор із продажу групи компаній «Імператор», що займається охороною комерційних об'єктів, Дмитро Логінов. На 2023 рік він прогнозує аналогічне зростання. Розробник систем розпізнавання осіб NTechLab підтверджує цей тренд. На початку 2022 року у лютому-квітні на один магазин припадало 130 крадіжок, що на 18% вище за показник аналогічного періоду роком раніше.

Експерти розповіли, що продовольчому роздробі допустимими вважаються втрати через крадіжку у розмірі 1,5-2% від виручки, у непродовольчій – 1%, але у 2023 році в деяких продуктових магазинах Росії вона сягає 3-5%

Згідно з оцінкою NTechLab, середня вартість вкрадених товарів за один раз складала близько 1500 рублів (приблизно 670 грн за курсом НБУ). Найчастіше росіяни в магазинах крадуть продукти харчування, такі як алкоголь, делікатесні сири та м'ясні вироби. Але також не гребують одягом відомих брендів, парфумерією, преміальною косметикою, кондитерськими виробами, кавою, взуття та невеликими спортивними аксесуарами. При цьому крадіжки найчастіше відбуваються у невеликих населених пунктах.

Представник російської мережі «Лента» також говорить про підвищену активність зловмисників, особливо це стосується групових розкрадань та «роботи» професійних крадіїв. Проте він оцінює зростання кількості крадіжок у мережі як «незначні». Представник іншої мережі «Вкусвілла» наголошує на нестачі в магазинах у розмірі 10% від загальних втрат, включаючи списання та уцінку товарів, але не уточнює точні цифри саме за крадіжки.

Експерти сходяться на думці, що вкладення рітейлерів у системи відеоспостереження виправдовують себе і впливають на зменшення кількості крадіжок. Проте вони переконані, що до 70% крадіжок відбуваються саме за участю співробітників магазинів: вони можуть привласнювати товари під час приймання чи гроші від продажу.

Нагадаємо, у Польщі було зафіксовано крадіжку американських боєприпасів зі спеціального потяга на залізничній станції поблизу міста Згожельца. Прямо з потягу зникли чотири ящики боєприпасів, які мали відправляти в Україну. Потягом керували американські солдати. Чотири ящики з боєприпасами, що належали американській армії, що прямували на війну в Україну, зникнули з вагона потяга на території Польщі.

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Теги: гроші продукти алкоголь злочинець магазин втрати росіяни

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