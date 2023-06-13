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Сусідські війни. Власник пасіки виплатить велику компенсацію за укуси бджіл

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Сусідські війни. Власник пасіки виплатить велику компенсацію за укуси бджіл
Позивачка зверталася до поліції через укус бджоли сусіда
фото: depositphotos.com

З 2018 року позивачка звертається у різні владні інстанції, щоб вплинути на сусіда-бджоляра

Мешканка села Гайове Вінницької області виграла суд за позовом до свого сусіда, який займається бджільництвом і завдає їй нестерпного дискомфорту. За рішенням суду, сусід позивачки повинен огородити пасіку парканом не нижче 2,5 м, а також заплати їй 25 тис. грн за завдану моральну шкоду, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, помешкання позивачки і відповідача розташовані по сусідству. Чоловік є приватним підприємцем, і на прилеглій території до будинку сусідки розмістив пасіку. Всього у нього нараховується 95 бджолиних сімей.

Вперше нарікання на бджоляра посипалися у 2018 році. Це сталося після того, як бджола вкусила відвідувачку його сусідки. Жінка за допомогою звернулася до лікарів, а позивачка поскаржилася до регіонального підрозділу Держпродспоживслужби. Тоді ж фахівці склали акт, яким рекомендували підприємцю негайно обгородити територію пасіки суцільним парканом не нижче 2,5 м для підвищення рівня льоту бджіл. Зведення паркану довкола пасіки доручили контролювати голові Гаївської сільської ради.

Однак до цього часу нічого не змінилося. У червні 2022 року жінка звернулася на лінію «102». Вона розповіла поліцейським, що її вкусила бджола і це сталося через порушення чинних вимог утримання пасіки сусідом.

Також у позові жінка зауважила, що у літню пору потерпає від того, що не може належним чином займатися городнім господарством через неодноразові випадки укусів бджіл. Така ситуація призвела до втрати морального та душевного спокою, також неможливість реалізувати плани та ідеї, пов’язані з розвитком городнього господарства. Тому вона просила суд стягнути з сусіда компенсацію 25 тис. грн (із розрахунку по 5 тис. грн за кожен рік, починаючи з 2018 року).

Бджоляр не погодився з претензіями сусідки. До суду чоловік приніс довідку про те, що на території Гаївського старостинського округу знаходилося 545 бджолосімей. Він вважав, що жінка не надала доказів, що її кусають саме бджоли з його пасіки. Крім цього, територія домоволодіння бджоляра відмежована від сусідки парканом з шиферу висотою 1,7 м.

У підсумку суд дійшов висновків, що власник пасіки зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства у галузі бджільництва, а власниця сусідньої ділянки має право на безпечні й здорові умови проживання та користування земельною ділянкою і будинком. З цих міркувань Феміда визнала бездіяльність бджоляра і зобов'язала огородити пасіку парканом не нижче 2,5 м. 

Окрім моральної компенсації, бджоляр заплатить 1,9 тис. грн судових витрат.

Як повідомляв «Главком», у 2023 році виробники заявили, що ціна на мед не може опускатися нижче 75-80 грн за кілограм.

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Теги: суд гроші Вінниччина бджоли мед

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