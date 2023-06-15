Протягом року з Росії втекла рекордна кількість мільйонерів

Протягом 2023 року з Росії можуть виїхати ще 3 тисячі мільйонерів

Росія стала однією із лідерів у світі з відтоку мільйонерів з країни. Так, у 2022 році через санкції кількість заможних емігрантів виявилася майже вдвічі меншою, ніж прогнозувалося. Про це йдеться у звіті британської консалтингової компанії Henley & Partners, створеному спільно з New World Wealth.

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Аналітики передбачили: на тлі війни в Україні Росію залишать не менше ніж 15 тис. мільйонерів (близько 15% від їхньої загальної кількості на кінець 2021 року) і країна займе перше місце відтоку приватних осіб з високим рівнем доходу.

Проте за підсумками того ж дослідженння за 2022 рік, з Росії емігрували 8,5 тис. мільйонерів – на 43,4% менше, ніж очікувалося. «На зменшення прогнозованих цифр вплинули як санкційні заходи (наприклад, закриття багатьох програм інвестиційного громадянства та резидентства для росіян, закриття зарубіжних банківських рахунків), так і механізми країни, що ускладнювали переїзд помітних заможних людей», – пояснили в Henley & Partners.

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Опинившись під санкціями, багато заможних росіян продовжили отримувати дивіденди від своїх компаній, але їм довелося направити ці кошти на внутрішній ринок, писав раніше Bloomberg. Так, наприклад, п'ять російських мільярдерів, серед яких Володимир Потанін, Леонід Міхельсон та Геннадій Тимченко, отримали понад $10 млрд дивідендів.

Проте з відтоку заможних людей Росія поступилася лише Китаю, який минулого року залишили 10,8 тисяч мільйонерів. До топ-10 також увійшли Індія (7,5 тис), Гонконг (2,4 тис), Бразилія (1,8 тис), Великобританія (1,6 тис.), Мексика (800), Південна Корея та Південна Африка (400).

Найбільше заможних людей у ​​2022 році переїхали до Об'єднаних Арабських Еміратів (5,2 тис), Австралії (3,8 тис), Сінгапуру (2,9 тис), Швейцарії (2,2 тис) та США (1,5 тис).

Відповідно до останнього звіту, більшість мільйонерів або заможних осіб переважно переїдуть до ОАЕ з Індії, а потім значна частина з Великої Британії, Росії, Лівану, Пакистану та інших азіатських і африканських країн також.

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Аналітики Henley & Partners прогнозують, що протягом 2023 року з Росії можуть виїхати ще 3 тис. мільйонерів. Таким чином країна займе за цим показником четверте місце у світі після Китаю, Індії та Великобританії. Цього року Китай можуть залишити до 13,5 тис. заможних громадян, коментують аналітики.

Нагадаємо, кількість офіційних мільйонерів в Україні у 2022 році зросла 8 177 до 9 511. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.Також він оприлюднив статистику декларування доходів українців у 2023 році. Станом на 25 травня подано 169 952 декларації, у них українці задекларували 114 493,3 млн грн.