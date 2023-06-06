Кому не поспішати оформляти пенсію: роз'яснення фахівців

Подати заявку на пенсію можна за місяць до дня народження

Рік звернення за пенсією відіграє важливу роль у визначенні ваших виплат. Якщо ваш день народження припадає на початок календарного року, не варто поспішати подавати заявку.

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Термін звернення за призначенням пенсії зазвичай становить три місяці після досягнення відповідного віку. Крім того, фахівці «Соціальної платформи» пояснюють, що подати заявку можна за місяць до дня народження.

Для визначення пенсії за віком використовується розрахунок середньої заробітної плати в Україні за останні три календарні роки. Отже, якщо людина, яка народилася в січні, звернеться за пенсією в грудні, то її виплачуватимуть із заробітної плати за попередній рік.

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Нагадаємо, що пенсіонери віком від 70 років можуть отримувати щомісячні компенсаційні виплати у розмірі приблизно 300-570 грн. Однак лише за умови, що їхні пенсії менш як 10 340 грн.

Крім того, право на доплати до пенсій також отримали дружини, що овдовіли, і чоловіки ветеранів бойових дій. Їхня доплата становить 10% від мінімальної пенсії, тобто 230,4 грн у 2023 році (мінімальна пенсія – 2304 грн).

Зазначимо, що 1 березня не зважаючи на воєнний стан в Україні відбулася щорічна індексація пенсій. Пенсії підвищили на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів.