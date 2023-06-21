У «Дії» з'явилася нова іменна облігація

Cьогодні розпочалися виплати інвесторам, які купили в «Дії» іменні облігації «Маріуполь»

У застосунку «Дія» з'явилася нова військова іменна облігація – «Нова Каховка». Про це повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації.

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Дата погашення облігації – 1 травня 2024 року, ставка – 18,2%. Як зазначено в застосунку при купівлі облігації, її номінальна вартість 1000 грн. Але купити облігацію можна за дешевшою ціною – 862 грн. У дату погашення на картку єПідтримка інвестору надійде 1000 грн за одну облігацію «Нова Каховка».

«Облігація «Нова Каховка» в «Дії» – це ще один дієвий спосіб допомоги. Купуйте, щоб підтримати економіку держави, допомогти Силам оборони та отримайте гарантований прибуток», – закликав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Федоров додав, що сьогодні розпочалися виплати інвесторам, які купили в «Дії» іменні облігації «Маріуполь». Вони отримають виплату – суму вкладу та відсоток – на картку єПідтримка або, за бажанням, можуть реінвестувати дохід у нові військові облігації.

Кожна облігація відображається в «Дії» як документ і є персональною згадкою про внесок у допомогу державі та силам оборони.

Окрім нової облігації «Нова Каховка» в «Дії» також доступні іменні військові облігації «Сімферополь», «Ялта», «Севастополь» та «Донецьк».

Нагадаємо, за три тижні у застосунку «Дія» українці розкупили облігації «Крим» і «Луганськ».