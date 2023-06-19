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У «Дії» зʼявиться послуга для вкладників збанкрутілих банків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У «Дії» зʼявиться послуга для вкладників збанкрутілих банків
Українці зможуть у кілька кліків подати заяву про відшкодування вкладів
фото ілюстративне

Вклади фізичних осіб, зокрема, і фізичних осіб-підприємців, в усіх банках України під захистом Фонду гарантування вкладів

Мінцифри та Фонд гарантування вкладів працюють над новою послугою в «Дії» – вкладники збанкрутілих банків зможуть подати заяву на відшкодування вкладу у кілька кліків. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зазначається, що команди Фонду і Мінцифри працюють над новою послугою в «Дії». Незабаром українці зможуть у кілька кліків подати заяву про відшкодування вкладів, перевірити, яку суму їм мають виплатити, і отримати кошти на вже наявний або новий рахунок єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду.

«До кінця року плануємо відцифрувати 100% найпопулярніших держспослуг. Зараз у роботі нашої команди десятки нових сервісів. Один з них – відшкодування коштів вкладникам збанкрутілих банків. Сьогодні це 1,4 млн рахунків українців на суму близько 3,2 млрд грн. Співпраця з Фондом гарантування вкладів дасть можливість українцям повернути свої кошти у кілька кліків. Зробити це без паперів та походів до банку. Це буде зручний та швидкий сервіс. Наразі ми працюємо над послугою в Дії і незабаром вона запуститься для всіх вкладників», – зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Наголошується, що вклади фізичних осіб, зокрема, і фізичних осіб-підприємців, в усіх банках України під захистом Фонду гарантування вкладів. Якщо якийсь із банків збанкрутів, вкладники отримують гарантоване їм відшкодування у сумі повного розміру вкладу та нарахованих відсотків.

«Наявність гарантій за вкладами фізичних осіб у випадку банкрутства банку – це одна з основ, на яких тримається довіра українців до банківської системи. За весь час існування Фонд гарантування виплатив українцям понад 103 млрд грн відшкодування, із яких 7,6 млрд грн – уже за період повномасштабного вторгнення РФ. Для Фонду важливо не просто беззаперечно за будь-яких умов виплачувати кошти, а робити цей процес максимально комфортним для вкладників. З цією метою першим кроком рік тому ми запустили формат дистанційних виплат, який сьогодні реалізують чотири наші банки-агенти. І вже сьогодні ми тестуємо послугу, яка максимально спростить процедуру отримання вкладником належних йому коштів від Фонду через застосунок Дія», – додала директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.

Нагадаємо, у квітні минулого року Верховна Рада прийняла закон, який гарантує українцям 100% відшкодування всіх вкладів під час воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення. Після цього гарантована сума за вкладами буде 600 тис. грн для одного вкладника в одному банку.

Теги: Міністерство цифрової трансформації України банк

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