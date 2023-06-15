«Дія» почала тестування очікуваної послуги для підприємців

Більше не потрібно заповнювати заяву вручну, а потім чекати, коли її опрацює реєстратор

На порталі «Дія» можна буде автоматично закрити ФОП

На порталі «Дія» розпочали бета-тестування послуги закриття статусу фізичної особи-підприємця, не потрібно буде ходити до державних установ. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Зазначається, що з новою послугою буде можливу не лише відкрити, а й закрити ФОП за кілька кліків. Не потрібно буде йти до держустанов та заповнювати заяв, які ще мають перевірятися держреєстратором купу часу.

Наразі Мінцифра набирає тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби.

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Хто може долучитися до тестування

фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Записатися на бета-тест можна за посиланням.

Що нового

ФОП закривається за секунду, а усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру. Необхідно тільки переглянути інформацію та підписати. Реєстратор нічого не перевірятиме вручну, а люди не ходитимуть до податкової.

Нагадаємо, що українці можуть підписувати європейські документи через «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. Відтепер європейські країни зможуть перевірити накладений підпис і встановити, хто саме підписав документ.

Раніше повідомлялося, що українці в «Дії» можуть отримати електронне судове рішення.