Головна Техно Телеком
search button user button menu button

«Дія» почала тестування очікуваної послуги для підприємців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Дія» почала тестування очікуваної послуги для підприємців
Більше не потрібно заповнювати заяву вручну, а потім чекати, коли її опрацює реєстратор
фото з відкритих джерел

На порталі «Дія» можна буде автоматично закрити ФОП

На порталі «Дія» розпочали бета-тестування послуги закриття статусу фізичної особи-підприємця, не потрібно буде ходити до державних установ. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що з новою послугою буде можливу не лише відкрити, а й закрити ФОП за кілька кліків. Не потрібно буде йти до держустанов та заповнювати заяв, які ще мають перевірятися держреєстратором купу часу.

Наразі Мінцифра набирає тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби.

Хто може долучитися до тестування

  • фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Записатися на бета-тест можна за посиланням

Що нового

ФОП закривається за секунду, а усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру. Необхідно тільки переглянути інформацію та підписати. Реєстратор нічого не перевірятиме вручну, а люди не ходитимуть до податкової.

Нагадаємо, що українці можуть підписувати європейські документи через «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. Відтепер європейські країни зможуть перевірити накладений підпис і встановити, хто саме підписав документ. 

Раніше повідомлялося, що українці в «Дії» можуть отримати електронне судове рішення.

Теги: документи послуги ФОП

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Деснянському районі загинуло троє людей
Смерть біля укриття: столична влада компенсує збитки сім’ям загиблих
8 червня, 20:30
Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі
Підпільний «ЦНАП»: у Києві чоловік продавав фальшиві документи
8 червня, 16:38
У Києві майор поліції торгував персональними даними українців
У Києві майор поліції торгував персональними даними українців
7 червня, 15:21
Українцям стало значно простіше отримати паспорт
Українцям стало значно простіше отримати паспорт
6 червня, 16:53
Поляки констатують зменшення попиту на певні товари через повернення українців на батьківщину
Польща зіштовхнулась із новою проблемою після повернення українців додому
6 червня, 13:15
У тестовому режимі розпочинають роботу п'ять мобільних комплексів «Паспортного сервісу» у Мадриді
П'ять мобільних комплексів «Паспортного сервісу» розпочали свою роботу в Мадриді
25 травня, 14:18
Чергові парламентські вибори мали би відбутися 29 жовтня 2023
Вибори в Україні. Від кого залежить дата їх проведення
24 травня, 12:22
Як стверджують розслідувачі, Світлана Абросімова є коханкою Володимира Соловйова
Коханка-баскетболістка та позашлюбні діти: ЗМІ розповіли про таємну сім’ю пропагандиста Соловйова
22 травня, 17:36
У «Нової пошти» перестав працювати додаток
Масштабний збій у роботі «Нової пошти»: деталі
18 травня, 11:10

Телеком

«Дія» почала тестування очікуваної послуги для підприємців
«Дія» почала тестування очікуваної послуги для підприємців
Росія хоче зламати пошуковий сервіс Google
Росія хоче зламати пошуковий сервіс Google
Російські хакери викрали дані майже 100 тис. працівників британських компаній
Російські хакери викрали дані майже 100 тис. працівників британських компаній
У роботі додатка «Приват24» стався збій
У роботі додатка «Приват24» стався збій
У роботі Vodafone стався масштабний збій
У роботі Vodafone стався масштабний збій
Колумбія та Замбія впровадять аналог «Дії»
Колумбія та Замбія впровадять аналог «Дії»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
8352
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями»
7917
Ексгенерал НАТО назвав зброю, якої зараз потребує Україна
7690
Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
6690
Окупанти запустили новий фейк, щоб залякати українців

Новини

На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Вчора, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Вчора, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту