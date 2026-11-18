В Україні достатньо потужностей для переробки врожаю соняшнику

Внутрішній ринок України повністю забезпечений соняшниковою олією, попри російські удари по підприємствах харчової промисловості. Дефіциту продукції не очікують, а її експорт продовжується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає «Главком».

За словами Висоцького, через безпекові ризики та необхідність відновлення пошкодженого обладнання частина олійно-екстракційних заводів тимчасово призупинила роботу. Це вимушений крок, спрямований передусім на захист працівників.

Водночас ситуація в галузі залишається контрольованою. В Україні достатньо виробничих потужностей для переробки врожаю соняшнику, а запасів олії вистачає для забезпечення внутрішніх потреб.

Експорт продукції також триває у прогнозованих обсягах. Лише за першу половину листопада Україна поставила на зовнішні ринки 230 тис. тонн соняшникової олії.

Міністерство разом із профільними асоціаціями та учасниками ринку продовжує відстежувати вплив російських атак на виробництво й експорт. Більш повну оцінку можливих втрат і наслідків для галузі планують зробити після аналізу ситуації протягом місяця.

За словами Висоцького, головне завдання – забезпечити стабільну роботу галузі, задовольнити потреби українського ринку та зберегти експортний потенціал країни.

Нагадаємо, 16 листопада Росія атакувала завод «Олейна» та інші підприємства Дніпра. У різних районах міста зафіксували влучання та пожежі.

Згодом «Главком» писав про повторні удари по заводу «Олейна». За підсумками атак у місті загинули двоє людей, пошкоджень зазнали десять багатоповерхівок, а частина Дніпра залишилася без електропостачання.

Крім того, 3 листопада стався масштабний обстріл Дніпра. Тоді загинула одна людина, ще 17 дістали поранення, постраждали житлові будинки, освітні та медичні заклади.