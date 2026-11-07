Продукти в Україні дорожчатимуть: які товари першими змінять цінники

Ще одним чинником тиску на галузь залишаються перебої з електропостачанням і логістичні труднощі

Найбільші ризики стосуються молочної продукції, а хліб і соняшникова олія вже суттєво додали у вартості від початку року

Українські виробники продовольства стикаються зі зростанням витрат на електроенергію, переробку та логістику. У найближчі місяці це може позначитися на вартості окремих товарів, зокрема молочної продукції, ціни на яку, за оцінкою галузевої асоціації, можуть зрости в середньому на 10%, а за окремими позиціями – до 20%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію виробників молока та Державну службу статистики України.

Які продукти вже подорожчали

За даними Державної служби статистики, у вересні 2026 року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,9% порівняно із серпнем. Від початку року зростання становило 6,3%.

Найбільше за місяць змінилися ціни на яйця – вони зросли на 43,6%. Водночас це сезонне коливання: порівняно з груднем 2025 року яйця залишалися дешевшими на 15%.



У вересні також подорожчали:

цукор – на 8,3%;

рис і продукти переробки зернових – у межах групи зростання на 1,7–8,3%;

молоко – на 2,9%;

риба та рибні продукти – на 2,1%;

соняшникова олія – на 1,8%;

м'ясо та м'ясопродукти – на 1,7%.

Водночас фрукти подешевшали на 5,7%, овочі – на 2,3%.

Якщо порівнювати ціни з груднем 2025 року, серед лідерів зростання опинилися хліб і хлібопродукти – на 16,3%, соняшникова олія – також на 16,3%, цукор – на 12,1%. Окремо хліб за цей період подорожчав на 12%.

Молочна продукція може додати до 20%

Свіжий прогноз щодо вартості молочних товарів оприлюднила Асоціація виробників молока 4 листопада. За оцінкою організації, в осінньо-зимовий період середнє подорожчання молочної продукції може становити близько 10%, а за окремими позиціями – сягнути 20%.

Серед причин – збільшення витрат на виробництво, переробку та зберігання. Через скорочення світлового дня й похолодання підприємства більше залежать від електроенергії. Під час відключень їм доводиться запускати дизельні генератори, що збільшує собівартість продукції.

За даними асоціації, наприкінці жовтня ціни на більшість молочних товарів були вищими, ніж рік тому. Зокрема, питний йогурт у пластикових пляшках подорожчав за рік на 19%, кефір у плівковій упаковці – на 12%, кисломолочний сир – на 8%.

Водночас місячна динаміка була неоднаковою. Наприклад, українське вершкове масло жирністю 72,5–73% наприкінці жовтня коштувало в середньому 602,32 грн за кілограм – на 2,1% менше, ніж місяцем раніше. Водночас за рік воно додало у вартості 2%.

Масло може залишитися винятком і в наступні місяці. Асоціація пояснює це значними запасами продукції, послабленням зовнішнього попиту та труднощами з експортом. Ці чинники створюють передумови для подальшого зниження внутрішніх цін.

Українські сировари втрачають позиції через імпорт

Окремою проблемою для вітчизняних виробників стала конкуренція з іноземною продукцією. За даними Асоціації виробників молока, за січень–вересень 2026 року імпорт твердих і напівтвердих сирів в Україну зріс на 36% порівняно з аналогічним періодом торік.

Через посилення конкуренції українські сировари щомісяця втрачають можливість реалізувати в середньому додаткові 500 тонн продукції. Водночас собівартість виробництва зростає, а підвищувати відпускні ціни стає дедалі складніше: дорожчі товари можуть програвати конкуренцію імпортним аналогам.

Ще одним чинником тиску на галузь залишаються перебої з електропостачанням і логістичні труднощі. Виробникам доводиться одночасно покривати додаткові витрати та шукати можливості зберегти покупців.

Нагадаємо, у вересні «Главком» аналізував ситуацію на продовольчому ринку та з'ясував, що від початку року найбільше подорожчали хліб, хлібопродукти й окремі категорії молочної продукції. Тоді Асоціація виробників молока також попереджала про можливе зростання цін на молочні товари на 20–25%.