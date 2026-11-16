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Росія атакувала завод «Олейна» та інші підприємства Дніпра (відео)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Росія атакувала завод «Олейна» та інші підприємства Дніпра (відео)
Після російської атаки на Дніпро виникли пожежі на підприємствах
фото: ДОВА

Місцеві ЗМІ повідомляють про пожежу на олійному заводі. Обласна влада підтвердила влучання в різних районах міста та поранення двох людей

Російські війська 16 листопада атакували Дніпро. За повідомленнями місцевих ЗМІ, під удар потрапив завод «Олейна», який спеціалізується на виробництві соняшникової олії. Водночас у різних районах міста зафіксовано влучання та пожежі на підприємствах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дніпропетровську обласну військову адміністрацію та місцеві медіа.

За попередньою інформацією ОВА, внаслідок російської атаки поранення отримали двоє людей. Медики надають їм необхідну допомогу.

«Ворог не припиняє атак на Дніпро. Є влучання у різних районах міста. Зайнялися пожежі на підприємствах», – повідомили в обласній адміністрації.

Місцеві Telegram-канали поширили кадри пожежі, яка, за їхніми повідомленнями, виникла після удару по заводу «Олейна». На оприлюднених відео видно сильне задимлення та вогонь на території промислового об'єкта.

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Водночас обласна влада поки офіційно не підтвердила, що під удар потрапило саме це підприємство.

Завод «Олейна» належить американській агропромисловій корпорації Bunge та спеціалізується на виробництві рослинної олії. Підприємство вже зазнавало пошкоджень унаслідок попередніх російських атак.

Інформація про масштаби руйнувань, стан виробничих потужностей та інші наслідки обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про російський удар по заводу «Олейна» у вересні 2026 року. Тоді міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив ураження підприємства, яке належить американській корпорації Bunge.

Також «Главком» писав про зупинення роботи заводу після попередньої атаки. Унаслідок удару було пошкоджено частину виробничих потужностей підприємства.

Крім того, «Главком» повідомляв про наслідки російської атаки на Дніпро 16 листопада. За оновленою інформацією обласної влади, кількість постраждалих зросла до десяти, одна людина загинула.

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Теги: Дніпро Дніпропетровщина продукти відео

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