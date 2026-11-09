Британія підготувалась до масштабного блекауту: що відомо про план «Чорне небо»

Це не перша спроба британського уряду підготуватися до масштабного знеструмлення

Окремим викликом для британської безпеки залишаються російські гібридні операції

Велика Британія готує систему екстреного інформування населення на випадок масштабного знеструмлення. У межах плану «Чорне небо» BBC зможе вести радіомовлення протягом 72 годин без звичайного електропостачання та інтернету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Як оповіщатимуть людей під час блекауту

Основним каналом зв'язку з населенням стане радіо. Через нього британцям передаватимуть інструкції щодо поведінки в умовах тривалого знеструмлення: як забезпечити себе водою та їжею, що робити за відсутності водопостачання і як обходитися без звичних побутових послуг.

Для роботи в надзвичайних умовах мовник готує спеціальну аварійну студію. Приблизно 100 працівників мають забезпечувати її цілодобову роботу протягом перших трьох діб після масштабного відключення електроенергії.

Радіостанції використовуватимуть резервні джерела живлення. Радіовежі обладнають дизельними генераторами, а журналісти зможуть передавати інформацію через супутниковий зв'язок. Для екстрених служб також передбачені альтернативні канали комунікації на випадок виходу з ладу мобільних мереж.

Мовник також готує заздалегідь записані повідомлення, які можна буде оперативно транслювати залежно від обставин.

Уряд закликає британців мати запаси на три доби

Паралельно Велика Британія посилює готовність самих домогосподарств. 22 жовтня 2026 року уряд запустив загальнонаціональну кампанію Be Ready («Будьте готові»). Вона закликає громадян заздалегідь подбати про запаси на випадок перебоїв із базовими послугами тривалістю до трьох діб.

Британцям рекомендують підготувати:

питну воду та продукти тривалого зберігання;

ліхтарик і запасні батарейки;

радіоприймач на батарейках або з ручним заряджанням;

заряджений павербанк;

аптечку та необхідні ліки;

готівку на випадок недоступності електронних платежів.

Уряд наголошує, що перебої можуть бути спричинені не лише знеструмленням, а й сильними штормами, повенями, лісовими пожежами та кіберінцидентами.

Чому Британія готується до такого сценарію

Поштовхом до посилення готовності стала не лише загроза воєнних дій. Британська влада враховує ризики природних катастроф, масштабних технічних аварій та кібератак, які можуть одночасно вивести з ладу кілька життєво важливих систем.

Показовий випадок стався у грудні 2015 року в місті Ланкастер. Через повінь було затоплено електричну підстанцію, внаслідок чого без світла залишилися близько 61,5 тис. споживачів. Разом з електрикою зникли мобільний зв'язок та інтернет, виникли проблеми з водопостачанням, транспортом і роботою магазинів. Місцева радіостанція The Bay продовжила мовлення завдяки генератору. Для багатьох мешканців вона стала основним джерелом інформації про ситуацію.

Окремим викликом для британської безпеки залишаються російські гібридні операції. Національний центр кібербезпеки Великої Британії у січні 2026 року попередив, що проросійські хакерські угруповання продовжують атакувати британські організації, зокрема місцеві органи влади та операторів критичної інфраструктури. Йдеться, зокрема, про DDoS-атаки, які можуть блокувати роботу сайтів та онлайн-сервісів.

У британському уряді також заявляють про російські диверсії, кібератаки та інформаційні операції, спрямовані на дестабілізацію країн Європи. У жовтні 2026 року Велика Британія та Німеччина домовилися поглибити співпрацю для протидії таким загрозам і захисту критичної інфраструктури.

Попередній план Британії на випадок блекауту

Це не перша спроба британського уряду підготуватися до масштабного знеструмлення. У листопаді 2022 року стало відомо про секретну програму Yarrow – конфіденційний план дій на випадок тривалого відключення електроенергії. Тоді британська влада проводила навчання з урядовими відомствами та місцевими радами. За найгіршим сценарієм перебої могли торкнутися транспорту, продовольчого забезпечення, водопостачання, зв'язку та енергетики на строк до тижня.

У травні 2025 року британський уряд знову заявляв про перевірку стійкості енергосистеми після масштабного блекауту в Іспанії та Португалії. Тоді Велика Британія посилила підготовку до можливих відключень.