Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Британія підготувалась до масштабного блекауту: що відомо про план «Чорне небо»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Британія підготувалась до масштабного блекауту: що відомо про план «Чорне небо»
Це не перша спроба британського уряду підготуватися до масштабного знеструмлення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окремим викликом для британської безпеки залишаються російські гібридні операції

Велика Британія готує систему екстреного інформування населення на випадок масштабного знеструмлення. У межах плану «Чорне небо» BBC зможе вести радіомовлення протягом 72 годин без звичайного електропостачання та інтернету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Як оповіщатимуть людей під час блекауту

Основним каналом зв'язку з населенням стане радіо. Через нього британцям передаватимуть інструкції щодо поведінки в умовах тривалого знеструмлення: як забезпечити себе водою та їжею, що робити за відсутності водопостачання і як обходитися без звичних побутових послуг.

Для роботи в надзвичайних умовах мовник готує спеціальну аварійну студію. Приблизно 100 працівників мають забезпечувати її цілодобову роботу протягом перших трьох діб після масштабного відключення електроенергії.

Радіостанції використовуватимуть резервні джерела живлення. Радіовежі обладнають дизельними генераторами, а журналісти зможуть передавати інформацію через супутниковий зв'язок. Для екстрених служб також передбачені альтернативні канали комунікації на випадок виходу з ладу мобільних мереж.

Мовник також готує заздалегідь записані повідомлення, які можна буде оперативно транслювати залежно від обставин.

Уряд закликає британців мати запаси на три доби

Паралельно Велика Британія посилює готовність самих домогосподарств. 22 жовтня 2026 року уряд запустив загальнонаціональну кампанію Be Ready («Будьте готові»). Вона закликає громадян заздалегідь подбати про запаси на випадок перебоїв із базовими послугами тривалістю до трьох діб.

Британцям рекомендують підготувати:

  • питну воду та продукти тривалого зберігання;
  • ліхтарик і запасні батарейки;
  • радіоприймач на батарейках або з ручним заряджанням;
  • заряджений павербанк;
  • аптечку та необхідні ліки;
  • готівку на випадок недоступності електронних платежів.

Уряд наголошує, що перебої можуть бути спричинені не лише знеструмленням, а й сильними штормами, повенями, лісовими пожежами та кіберінцидентами.

Чому Британія готується до такого сценарію

Поштовхом до посилення готовності стала не лише загроза воєнних дій. Британська влада враховує ризики природних катастроф, масштабних технічних аварій та кібератак, які можуть одночасно вивести з ладу кілька життєво важливих систем.

Показовий випадок стався у грудні 2015 року в місті Ланкастер. Через повінь було затоплено електричну підстанцію, внаслідок чого без світла залишилися близько 61,5 тис. споживачів. Разом з електрикою зникли мобільний зв'язок та інтернет, виникли проблеми з водопостачанням, транспортом і роботою магазинів. Місцева радіостанція The Bay продовжила мовлення завдяки генератору. Для багатьох мешканців вона стала основним джерелом інформації про ситуацію.

Окремим викликом для британської безпеки залишаються російські гібридні операції. Національний центр кібербезпеки Великої Британії у січні 2026 року попередив, що проросійські хакерські угруповання продовжують атакувати британські організації, зокрема місцеві органи влади та операторів критичної інфраструктури. Йдеться, зокрема, про DDoS-атаки, які можуть блокувати роботу сайтів та онлайн-сервісів.

У британському уряді також заявляють про російські диверсії, кібератаки та інформаційні операції, спрямовані на дестабілізацію країн Європи. У жовтні 2026 року Велика Британія та Німеччина домовилися поглибити співпрацю для протидії таким загрозам і захисту критичної інфраструктури.

Попередній план Британії на випадок блекауту

Це не перша спроба британського уряду підготуватися до масштабного знеструмлення. У листопаді 2022 року стало відомо про секретну програму Yarrow – конфіденційний план дій на випадок тривалого відключення електроенергії. Тоді британська влада проводила навчання з урядовими відомствами та місцевими радами. За найгіршим сценарієм перебої могли торкнутися транспорту, продовольчого забезпечення, водопостачання, зв'язку та енергетики на строк до тижня.

У травні 2025 року британський уряд знову заявляв про перевірку стійкості енергосистеми після масштабного блекауту в Іспанії та Португалії. Тоді Велика Британія посилила підготовку до можливих відключень.

Читайте також:

Теги: відключення світла відключення населення продукти Велика Британія радіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Графіки погодинних відключень діятимуть із 06:00 до 23:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01
Трамп створив іронічне відео з тигром, повторивши кадри загибелі чоловіка
Трамп виклав ШІ-відео з тигром, який убив мешканця Британії
15 жовтня, 18:30
За попередніми даними, загиблих і травмованих немає
Окупанти атакували Хмельницький: двоє загиблих (оновлено)
19 жовтня, 20:37
Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки удару наразі уточнюється
Окупанти атакували енергооб’єкт у центрі Києва
20 жовтня, 17:53
Дніпро частково залишився без світла
У Дніпрі стався блекаут через російську атаку на енергетику
29 жовтня, 22:20
Зеленський повідомив про наслідки масованого удару РФ по Україні 3 листопада
Зеленський назвав головну ціль масованого удару РФ по дев'яти областях
3 листопада, 10:28

Соціум

Британія підготувалась до масштабного блекауту: що відомо про план «Чорне небо»
Британія підготувалась до масштабного блекауту: що відомо про план «Чорне небо»
В Єгипті сталася масштабна залізнична катастрофа: є загиблі
В Єгипті сталася масштабна залізнична катастрофа: є загиблі
У Румунії перекинулися вагони з українським зерном: що відомо
У Румунії перекинулися вагони з українським зерном: що відомо
Українці, які були на площі Ринок в Кракові під час стрілянини, розповіли про пережите
Українці, які були на площі Ринок в Кракові під час стрілянини, розповіли про пережите
Румунія терміново підняла у повітря винищувачі через підозрілі об’єкти біля острова Зміїний
Румунія терміново підняла у повітря винищувачі через підозрілі об’єкти біля острова Зміїний
Генсек НАТО планує після війни напитися із Зеленським до нестями: де святкуватимуть
Генсек НАТО планує після війни напитися із Зеленським до нестями: де святкуватимуть

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2026
102K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
72K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Вчора, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
7 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua