У жовтні в Україні зафіксували чергове підвищення вартості сала. Про це пише «Главком» із посиланням на Державну службу статистики.

За даними Державної служби статистики, порівняно з вереснем середня споживча ціна цього продукту піднялася на 3,2% – з 219,78 грн/кг до 226,9 грн/кг.

У річному вимірі, якщо зіставляти показники з жовтнем 2025 року, сало додало в ціні 9,7% (тоді кілограм у середньому коштував 206,81 грн). У відомстві також уточнили, що розрахунки проводилися без урахування тимчасово окупованих Росією територій та частини регіонів, де тривають або велися бойові дії.

Раніше повідомлялося, що у листопаді середня роздрібна ціна печериць в українських торговельних мережах становила 153,13 грн за кілограм. Це приблизно на 7% менше, ніж наприкінці жовтня.

Упродовж жовтня гриби дорожчали: середня вартість кілограма печериць у мережах, які відстежує Мінфін, піднялася зі 158,13 грн у вересні до 164,38 грн у жовтні. Зростання становило близько 4%. При цьому 22 жовтня різниця між мінімальною та максимальною ціною перевищувала 44 грн.