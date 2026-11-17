В Україні подорожчало сало
Середня ціна сала в Україні зросла майже на 10% за рік
У жовтні в Україні зафіксували чергове підвищення вартості сала. Про це пише «Главком» із посиланням на Державну службу статистики.
За даними Державної служби статистики, порівняно з вереснем середня споживча ціна цього продукту піднялася на 3,2% – з 219,78 грн/кг до 226,9 грн/кг.
У річному вимірі, якщо зіставляти показники з жовтнем 2025 року, сало додало в ціні 9,7% (тоді кілограм у середньому коштував 206,81 грн). У відомстві також уточнили, що розрахунки проводилися без урахування тимчасово окупованих Росією територій та частини регіонів, де тривають або велися бойові дії.
Раніше повідомлялося, що у листопаді середня роздрібна ціна печериць в українських торговельних мережах становила 153,13 грн за кілограм. Це приблизно на 7% менше, ніж наприкінці жовтня.
Як відомо, похолодання та несприятливі погодні умови в більшості регіонів України змусили багато господарств призупинити збирання врожаю ріпчастої цибулі.
Через скорочення ринкової пропозиції та погіршення якості продукції, зокрема проростання в полях і зниження лежкості, виробники підвищили відпускні ціни на 12% порівняно з кінцем минулого тижня.
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