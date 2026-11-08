Головна Країна Суспільство
search button user button menu button
1719-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

На Черкащині господар виростив гарбуза-велета

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Черкащині господар виростив гарбуза-велета
Олексій Буряченко і його 350-кілограмовий гарбуз
фото: suspilne.media

Насіння Олексій Буряченко шукав на спеціалізованих сайтах

Гарбуз-велет вагою 350 кілограмів виріс у Смілі на Черкащині. Його окружність – майже чотири метри. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Олексій Буряченко ростив овоч пів року і всі етапи розвитку рослини демонстрував на власному ютуб-каналі. Тепер сподівається, що плід зможе претендувати на звання найбільшого в Україні. Під час першого зважування гарбуза 31 жовтня терези показали 350 кілограмів, розповів господар.

Олексій Буряченко виростив гарбуз на власній присадибній ділянці
Олексій Буряченко виростив гарбуз на власній присадибній ділянці
фото: suspilne.media

Пан Олексій виростив гарбуз на власній присадибній ділянці. Під баштанні відвів 70 квадратних метрів. Утім, рослинам цього простору виявилося замало: чотири кущі захопили всю територію і дали дев'ять крупних ягід.

«Розростаючись, рослини повилазили мені на дерева і далі через стежку ростуть. Один гарбуз ще на пагоні, невід'єднаний. Інший гарбуз був вирощений з американського насіння. Два гарбузи на одному корені. Взагалі вродило: один велетенський, два трохи менших і шість маленьких. Маленькі – це кілограм по 10–12», – прокоментував пан Олексій.

Усі етапи вирощування, від насінини до урожаю, Олексій показував на своєму ютуб-каналі
Усі етапи вирощування, від насінини до урожаю, Олексій показував на своєму ютуб-каналі
фото: suspilne.media

Господар розповів, що захоплення вирощуванням велетів почалося два роки тому. Тоді з дружиною придбав цю ділянку і вперше посадив баштан. До цього досвіду городництва не мав зовсім. Тож врожай був невеликим.

«Була грядка. Думаю, що би там виростити? Вирощу один великий гарбуз. Швиденько замовив насіння. Вичислив в інтернеті, що атлантичний гігант підходить якнайліпше. Замовив на 100 гривень 100 грамів. Посадив. Виріс гарбуз аж 17 кілограмів і 700 грамів».

Цьогоріч насіння шукав на спеціалізованих сайтах, розповів Олексій Буряченко. За «маму» вибрав українського рекордсмена 2025 року.

«Уже цього року я замовив насіння з гарбуза, вирощеного в минулому році в Україні, який здобув статус рекорду України – 252 кілограма. І саме з того гарбуза виріс мій велетенський гарбуз. Я купив три насінини по 300 гривень в цьому році, і всі ці три насінини були висаджені – вижила тільки одна рослина», – прокоментував господар.

Нині єдиний плід із цієї рослини має окружність 391 сантиметр і висоту 70 сантиметрів. Велетня видно з дороги, тож водії зупиняються, щоб роздивитися зблизька. Всі етапи вирощування, від насінини до урожаю, Олексій показував на своєму ютуб-каналі. Чоловік розповів: щоб баштанні росли великими, грядку готував з минулої осені. З його слів, найкращим добривом є кінський перегній.

«Порахував, скільки мені треба на цю ділянку у 70 квадратів, і вийшло близько 16 мішків».

Протягом всього сезону Олексій підживлював баштанні вермічаєм – рідким добривом, яке отримував завдяки каліфорнійським черв'якам у спеціальному черв'ячнику на ділянці.

«Він зроблений таким чином, що продукти рідкі життєдіяльності стікали в мисочку. Цей вермічай я розвожу в пропорції один до десяти і підживлюю один раз на тиждень рослини, в тому числі і цей гарбуз», – пояснив господар.

У спекотні дні господар захищав гарбуз від сонця. Пан Олексій зазначив: найкраще баштанні ростуть за температури від 24 до 27 градусів тепла, а сильна спека сповільнює ріст. Нині продовжує життя овоча за допомогою портативного вентилятора.

«Це додатковий обдув для плодоніжки гарбуза. Плодоніжка почала трішки псуватися зсередини і я створив штучний обдув, щоб якомога довше прожив гарбуз».

За словами Олексія, його гарбуз на 98 кілограмів важчий за торішнього рекордсмена України. Тож подав заявку на фіксацію нового рекорду.

«Мені заявку погодили щодо фіксації рекорду. Але, як виявилось, це досить коштовна справа, держава це не фінансує. Оплачувати цей процес я сам не готовий. Якби знайшлися спонсори, можна було б зафіксувати цей рекорд. Повна вартість – 39 тисяч гривень заявлена була, зі знижкою – 29 тисяч гривень».

Гарбуз Олексій планує залишити до морозів. Потім розріже його і збере насіння. Розповів: частину лишить собі – має на меті наступного року розширити ділянку і виростити ще більшого гарбуза. Решту посівного матеріалу продасть охочим. М'якоттю ж пригостить чотирьох своїх курей, які вже чекають ласощів.

Раніше 13-річний житель Сум Володимир Олійник виростив на дачній ділянці  гарбуз вагою 210 кг 700 г. Хлопець планував встановити національний рекорд, однак після додаткової перевірки з’ясувалося, що у 2025 році Національний реєстр рекордів зафіксував гарбуз вагою 252 кг. 

Також 65-річний Ієн Пейтон з Гемпшира (Британія) потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки своєму гарбузу-гіганту. Чоловік виростив овоч вагою понад 1300 кг

Читайте також:

Теги: продукти рекорд рослини Черкащина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кай Гаверц приймає вітання Езрі Конси
Нападник «Арсенала» встановив національний рекорд в АПЛ
2 листопада, 12:30
Сідні Кросбі оновив орієнтир відданих одному клубу
Кросбі підкорив черговий рекорд Національної хокейної ліги
1 листопада, 14:25
Ціни на капусту в Україні зменшилися
В Україні змінилися ціни на капусту
30 жовтня, 05:32
Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
Продуктові ярмарки у Києві 27 жовтня – 1 листопада: за якими адресами можна зробити покупки
26 жовтня, 11:48
Українські тепличні комбінати пропонують томати до продажу за ціною 55-80 грн/кг
Помідори дорожчають третій тиждень поспіль: чому пропозиція на ринку скоротилася
26 жовтня, 06:53
Цієї осені за підтримки Нідерландів тюльпани висаджують в Ірпені, Мощуні та Нових Петрівцях
Розквітнуть у Мощуні та Ірпені: на Київщині створено живий меморіал із тюльпанів
19 жовтня, 16:10
Росіянам доводиться стояти зранку до ночі у довжелезних чергах через критичний дефіцит продуктів
На півночі РФ ціни на продукти злетіли на 343%: запроваджено ліміти на продаж
16 жовтня, 18:36
Ієн Пейтон два місяці працював над вирощуванням гарбуза
Британець виростив гарбуза вагою 1300 кг та потрапив до Книги рекордів Гіннеса (фото)
8 жовтня, 18:02
Макс Доумен гучно заявив про себе в юному віці
Вундеркінд «Арсенала» отримав сертифікати за футбольні рекорди Гіннеса
8 жовтня, 17:57

Суспільство

Відкоркувала для Путіна херес за $100 тис., а тепер засідає в Держдумі: як буковинка стала депутаткою в РФ
Відкоркувала для Путіна херес за $100 тис., а тепер засідає в Держдумі: як буковинка стала депутаткою в РФ
На Черкащині господар виростив гарбуза-велета
На Черкащині господар виростив гарбуза-велета
Найавторитетніший гороскоп на 9 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 9 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку
Буданов: Україна переживе зиму, попри плани Росії
Буданов: Україна переживе зиму, попри плани Росії
90 років від дня народження Надії Світличної. Історія дисидентки, яка назвала СРСР концтабором
90 років від дня народження Надії Світличної. Історія дисидентки, яка назвала СРСР концтабором
Мав позивний Гром і захищав Україну в 24-й бригаді. Згадаймо Павла Крочака
Мав позивний Гром і захищав Україну в 24-й бригаді. Згадаймо Павла Крочака

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2026
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
99K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
71K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Сьогодні, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
6 листопада, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua