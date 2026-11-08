На Черкащині господар виростив гарбуза-велета

Насіння Олексій Буряченко шукав на спеціалізованих сайтах

Гарбуз-велет вагою 350 кілограмів виріс у Смілі на Черкащині. Його окружність – майже чотири метри. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Олексій Буряченко ростив овоч пів року і всі етапи розвитку рослини демонстрував на власному ютуб-каналі. Тепер сподівається, що плід зможе претендувати на звання найбільшого в Україні. Під час першого зважування гарбуза 31 жовтня терези показали 350 кілограмів, розповів господар.

Олексій Буряченко виростив гарбуз на власній присадибній ділянці фото: suspilne.media

Пан Олексій виростив гарбуз на власній присадибній ділянці. Під баштанні відвів 70 квадратних метрів. Утім, рослинам цього простору виявилося замало: чотири кущі захопили всю територію і дали дев'ять крупних ягід.

«Розростаючись, рослини повилазили мені на дерева і далі через стежку ростуть. Один гарбуз ще на пагоні, невід'єднаний. Інший гарбуз був вирощений з американського насіння. Два гарбузи на одному корені. Взагалі вродило: один велетенський, два трохи менших і шість маленьких. Маленькі – це кілограм по 10–12», – прокоментував пан Олексій.

Усі етапи вирощування, від насінини до урожаю, Олексій показував на своєму ютуб-каналі фото: suspilne.media

Господар розповів, що захоплення вирощуванням велетів почалося два роки тому. Тоді з дружиною придбав цю ділянку і вперше посадив баштан. До цього досвіду городництва не мав зовсім. Тож врожай був невеликим.

«Була грядка. Думаю, що би там виростити? Вирощу один великий гарбуз. Швиденько замовив насіння. Вичислив в інтернеті, що атлантичний гігант підходить якнайліпше. Замовив на 100 гривень 100 грамів. Посадив. Виріс гарбуз аж 17 кілограмів і 700 грамів».

Цьогоріч насіння шукав на спеціалізованих сайтах, розповів Олексій Буряченко. За «маму» вибрав українського рекордсмена 2025 року.

«Уже цього року я замовив насіння з гарбуза, вирощеного в минулому році в Україні, який здобув статус рекорду України – 252 кілограма. І саме з того гарбуза виріс мій велетенський гарбуз. Я купив три насінини по 300 гривень в цьому році, і всі ці три насінини були висаджені – вижила тільки одна рослина», – прокоментував господар.

Нині єдиний плід із цієї рослини має окружність 391 сантиметр і висоту 70 сантиметрів. Велетня видно з дороги, тож водії зупиняються, щоб роздивитися зблизька. Всі етапи вирощування, від насінини до урожаю, Олексій показував на своєму ютуб-каналі. Чоловік розповів: щоб баштанні росли великими, грядку готував з минулої осені. З його слів, найкращим добривом є кінський перегній.

«Порахував, скільки мені треба на цю ділянку у 70 квадратів, і вийшло близько 16 мішків».

Протягом всього сезону Олексій підживлював баштанні вермічаєм – рідким добривом, яке отримував завдяки каліфорнійським черв'якам у спеціальному черв'ячнику на ділянці.

«Він зроблений таким чином, що продукти рідкі життєдіяльності стікали в мисочку. Цей вермічай я розвожу в пропорції один до десяти і підживлюю один раз на тиждень рослини, в тому числі і цей гарбуз», – пояснив господар.

У спекотні дні господар захищав гарбуз від сонця. Пан Олексій зазначив: найкраще баштанні ростуть за температури від 24 до 27 градусів тепла, а сильна спека сповільнює ріст. Нині продовжує життя овоча за допомогою портативного вентилятора.

«Це додатковий обдув для плодоніжки гарбуза. Плодоніжка почала трішки псуватися зсередини і я створив штучний обдув, щоб якомога довше прожив гарбуз».

За словами Олексія, його гарбуз на 98 кілограмів важчий за торішнього рекордсмена України. Тож подав заявку на фіксацію нового рекорду.

«Мені заявку погодили щодо фіксації рекорду. Але, як виявилось, це досить коштовна справа, держава це не фінансує. Оплачувати цей процес я сам не готовий. Якби знайшлися спонсори, можна було б зафіксувати цей рекорд. Повна вартість – 39 тисяч гривень заявлена була, зі знижкою – 29 тисяч гривень».

Гарбуз Олексій планує залишити до морозів. Потім розріже його і збере насіння. Розповів: частину лишить собі – має на меті наступного року розширити ділянку і виростити ще більшого гарбуза. Решту посівного матеріалу продасть охочим. М'якоттю ж пригостить чотирьох своїх курей, які вже чекають ласощів.

Раніше 13-річний житель Сум Володимир Олійник виростив на дачній ділянці гарбуз вагою 210 кг 700 г. Хлопець планував встановити національний рекорд, однак після додаткової перевірки з’ясувалося, що у 2025 році Національний реєстр рекордів зафіксував гарбуз вагою 252 кг.

Також 65-річний Ієн Пейтон з Гемпшира (Британія) потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки своєму гарбузу-гіганту. Чоловік виростив овоч вагою понад 1300 кг.