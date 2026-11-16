Росіяни втретє за день ударили по заводу «Олейна» у Дніпрі: пошкоджено 10 багатоповерхівок, двоє загиблих

Також через російські удари в місті виникли перебої з електропостачанням

Унаслідок російських атак у місті загинули двоє людей, ще восьмеро перебувають у лікарнях

Російські окупанти втретє за день атакували завод «Олейна» у Дніпрі, який належить американській корпорації Bunge. Унаслідок удару витоку олії не сталося. Загалом через російські атаки на місто загинули двоє людей, ще восьмеро постраждалих залишаються в лікарнях. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, пише «Главком».

За його словами, жертвами російських ударів стали 32-річна жінка та 54-річний чоловік. Мер висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Філатов зазначив, що через обстріли пошкоджено 10 багатоповерхових будинків, приватні автомобілі, тепловоз, залізничну цистерну, сільськогосподарську техніку та підприємства.

«Так, дійсно, пацаки сьогодні втретє вдарили по заводу «Олейна» у Дніпрі. Американській власності, що належить корпорації Bunge. На щастя, без витоку олії, як було у січні», – написав міський голова.

Також через російські удари в місті виникли перебої з електропостачанням. За словами Філатова, без світла залишилася майже половина Дніпра. Це вже шостий блекаут у місті за останні два тижні. Енергетики та комунальні служби працюють над відновленням електропостачання.

Окрім цього, комунальники відновили пошкоджені контактні мережі електротранспорту. На інших локаціях продовжується ліквідація наслідків обстрілів.

Водночас у міських лікарнях перебувають восьмеро постраждалих. Більшість із них мають серйозні опіки та уламкові поранення голови, обличчя й кінцівок. Медики надають їм необхідну допомогу.

Варто нагадати, що російські війська 16 листопада атакували Дніпро. За повідомленнями місцевих ЗМІ, під удар потрапив завод «Олейна», який спеціалізується на виробництві соняшникової олії. Водночас у різних районах міста зафіксовано влучання та пожежі на підприємствах.