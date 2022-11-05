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Українці більше платитимуть пенсійних внесків: суть законопроєкту

Юрій Лящук
glavcom.ua
Українці більше платитимуть пенсійних внесків: суть законопроєкту
Українці з 16 років зможуть добровільно сплачувати внески
фото ілюстративне

В Україні розширили кола учасників системи добровільного соціального страхування

В Україні розширили коло учасників системи добровільного соціального страхування. Відтепер більше людей зможуть сплатити внески на майбутню пенсію за себе або за своїх родичів.

Відповідний законопроєкт № 7649 парламент ухвалив сьогодні у цілому, повідомляється на сайті партії «Слуга Народу».

«Українці з 16 років зможуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду на майбутню пенсію. Відповідний договір можна буде укласти в електронній формі через Портал Дія, використовуючи мобільний додаток Дія. А також на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України», – розповіла ініціатор законопроєкту, народна депутатка «Слуги Народу» Леся Забуранна.

Кожен українець матиме право самостійно визначити розмір внеску і навіть збільшити його, періодичність і строки їх сплати.

Також можна буде зробити персоналізований благодійний внесок іншому пенсіонерові: батькам чи іншим родичам.

При цьому 70% внеску спрямовується на виплату визначеному пенсіонеру в обраний ним спосіб, передбачений законом для виплати пенсій, а 30% – до солідарної пенсійної системи.

Нагадаємо, в Україні з наступного року зростатиме страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. До 2028 року в 60 років зможуть піти на відпочинок ті, у кого стаж буде не менше 35 років, тоді як зараз в 60 років можуть вийти на пенсію ті, хто мають 29 років стажу. Вже наступного року для цього необхідно буде 30 років стажу.

Крім цього, повідомлялося, що Мінсоцполітики вигадало, як підвищити пенсії українцям.

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Теги: Україна пенсія

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