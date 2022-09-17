Накопичувальна пенсія. Уряд визначився зі строками запуску
Розроблено законопроєкт щодо впровадження накопичувальної пенсії
Кабінет міністрів України пропонує запровадити накопичувальну пенсійну систему з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Відбулася нарада урядовців, парламентарів, посадовців Пенсійного фонду України, НКЦПФР щодо впровадження накопичувальної пенсії.
«Вже напрацьований відповідний законопроєкт, тож дав завдання Мінсоцполітики прискорити винесення документу до Верховної Ради. Згідно з проєктом закону нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. За цей час відповідні міністерства мають напрацювати всю нормативну базу, аби накопичувальна пенсія запрацювала вчасно», – повідомив Шмигаль.
Прем’єр зазначив, що накопичувальний рівень стане додатком до солідарної системи.
«Ми націлені на подальше впровадження реформ, аби українці отримували гідні пенсії», – заявив Шмигаль.
Раніше очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович серед основних пріоритетів на посаді назвала підготовку до запровадження накопичувальної пенсійної системи.
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