Накопичувальна пенсія. Уряд визначився зі строками запуску

Під час війни запустити накопичувальну пенсійну систему складно

Розроблено законопроєкт щодо впровадження накопичувальної пенсії

Кабінет міністрів України пропонує запровадити накопичувальну пенсійну систему з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Відбулася нарада урядовців, парламентарів, посадовців Пенсійного фонду України, НКЦПФР щодо впровадження накопичувальної пенсії.

«Вже напрацьований відповідний законопроєкт, тож дав завдання Мінсоцполітики прискорити винесення документу до Верховної Ради. Згідно з проєктом закону нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. За цей час відповідні міністерства мають напрацювати всю нормативну базу, аби накопичувальна пенсія запрацювала вчасно», – повідомив Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що накопичувальний рівень стане додатком до солідарної системи.

«Ми націлені на подальше впровадження реформ, аби українці отримували гідні пенсії», – заявив Шмигаль.

Раніше очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович серед основних пріоритетів на посаді назвала підготовку до запровадження накопичувальної пенсійної системи.