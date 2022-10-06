Зеленський повідомив, що на деокупованій Донеччині відновили виплати пенсій

У деокупованих Лимані, Святогірську та Яровій на Донеччині відновлено виплату пенсій

Деокуповані території повертаються до спокійного життя. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 5 жовтня.

«Сьогодні в Лимані, Святогірську і Яровій Донецької області додалася ще одна ознака повернення нормального життя – ми відновили там виплату пенсій. Видаємо й продуктові набори, гуманітарну допомогу. Повернення українського прапора означає, що й для Донбасу, і для всіх інших територій, які були тимчасово окуповані Росією, знову стає можливим спокійне й соціально забезпечене життя», – сказав голова держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також розповів про дві топ-події дня.