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Комунальні пільги у 2026 році: повний список отримувачів та послуг, на які діє знижка

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Комунальні пільги у 2026 році: повний список отримувачів та послуг, на які діє знижка
Право на пільги залежить від категорії отримувача та передбачених законодавством умов
фото із відкритих джерел

Пільги можуть поширюватися на цілу низку житлово-комунальних послуг – від електроенергії та газу до водопостачання й опалення

Окремі категорії громадян мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Залежно від статусу людини така допомога може поширюватися на кілька видів комунальних послуг. Про це розповідає «Главком» із посиланням на роз'яснення Міністерства соціальної політики України.

Які комунальні послуги покривають пільги

Залежно від категорії отримувача пільга може поширюватися на:

  • користування житлом, зокрема квартирну плату та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
  • управління багатоквартирним будинком;
  • централізоване постачання холодної та гарячої води;
  • водовідведення;
  • теплопостачання;
  • електропостачання;
  • природний газ, зокрема послуги з його транспортування, розподілу та постачання;
  • централізоване опалення;
  • вивезення побутових відходів;
  • придбання твердого побутового палива;
  • придбання скрапленого газу.

Конкретний перелік пільг залежить від категорії людини, яка має на них право.

Хто може отримати пільгу

Пільги на оплату ЖКП передбачені, зокрема, для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та членів сімей загиблих чи померлих Захисників і Захисниць України.

Також право на пільги мають постраждалі учасники Революції Гідності, окремі категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасники війни, ветерани військової служби та інших силових структур, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, деякі реабілітовані особи, багатодітні сім'ї та інші визначені законодавством категорії.

Окремі пільги передбачені для пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, бібліотекарями у сільській місцевості та селищах міського типу. Також це стосується деяких пенсіонерів, які працювали у державних і комунальних закладах культури та закладах освіти сфери культури в сільській місцевості.

Чи враховують доходи

Пільга на оплату ЖКП залежно від категорії отримувача може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Якщо в одному житловому приміщенні право на пільгу мають кілька людей, її розраховують одному з них. Перевагу мають надати тому члену сім'ї, який має право на більший відсоток знижки.

Як оформити пільгу

Заяву з необхідними документами можна подати до Пенсійного фонду України особисто в сервісному центрі, поштою, через мобільний застосунок ПФУ або портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Перед цим необхідно подати заяву про внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Раніше «Главком» писав, що з 1 жовтня 2026 року українці отримуватимуть платіжки за розподіл газу за новими вимогами НКРЕКП. У рахунку мають бути зазначені дані про споживача, оператора газорозподільної системи, період нарахування, обсяг газу, суму до сплати та реквізити для оплати. Водночас зміна форми платіжки не означає підвищення тарифу.

Споживачам радять після отримання жовтневої платіжки перевірити період нарахування, зазначений обсяг, тариф і кінцеву суму. Ціна самого газу для побутових споживачів у жовтні не змінилася, а для клієнтів «Нафтогазу» тариф залишається на рівні 7,96 грн за кубометр.

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Теги: пільги вода електроенергія уряд пільга газ

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