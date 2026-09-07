Кабмін повторно схвалив ПДВ на посилки: що зміниться

У Мінфіні заявили: ухвалення законопроєктів відкриє шлях до 4 млрд євро фінансування

Кабінет Міністрів України 7 вересня повторно схвалив два пов'язані законопроєкти про оподаткування дрібних міжнародних відправлень вартістю до 150 євро, які купують через закордонні маркетплейси. Документи доопрацювали після того, як Верховна Рада двічі не підтримала попередню редакцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів.

Чому уряд повернувся до законопроєктів

Кабмін уперше схвалив пакет податкових змін щодо посилок ще 30 березня, однак 26 травня Верховна Рада провалила голосування за першу редакцію. Наприкінці липня уряд направив до парламенту оновлений варіант, а 26 серпня профільний комітет рекомендував депутатам його підтримати. Але 1 вересня Рада вкотре не набрала голосів. Тепер, після другого провалу в залі, уряд повторно затвердив документи й усунув частину зауважень нардепів.

Що зміниться для покупців

За задумом Мінфіну, ПДВ на товари, куплені через маркетплейси, нараховуватимуть з першого євро – тобто чинну пільгу на посилки до 150 євро скасують повністю. Винятком залишаться некомерційні відправлення вартістю до 45 євро (подарунки, особисті речі) – вони й надалі не оподатковуватимуться. Податок планують закладати у вартість товару ще на етапі покупки на платформі, а не вимагати сплатити його окремо під час отримання посилки на пошті.

Хто сплачуватиме податок

Нараховувати й перераховувати ПДВ до бюджету буде не покупець, а сам маркетплейс. Для іноземних платформ передбачений представник в Україні, відповідальний за розрахунки з фіском.

«Український підприємець завжди платив 20% ПДВ. Іноземні онлайн-продавці та імпортери, ні», – пояснював раніше логіку реформи міністр фінансів Сергій Марченко.

Масштаб пільги

За словами Марченка, за сім місяців 2026 року загальна вартість міжнародних посилок сягнула 136,3 млрд грн, з яких 56,8 млрд грн, або 42%, не оподатковувалися ПДВ через чинну пільгу. Раніше Мінфін також повідомляв, що з 75 млн посилок, які щороку ввозять в Україну, реально оподатковується менш ніж 1%.

Коли запрацюють нові правила

Якщо Верховна Рада підтримає законопроєкти, норми Податкового та Митного кодексів запрацюють не раніше липня 2027 року – конкретний строк з'явився лише в оновленій версії документів.

Навіщо це уряду

У Мінфіні наголошують: ухвалення документів парламентом відкриє шлях до отримання Україною близько 4 млрд євро фінансування від міжнародних партнерів у межах програми співпраці з МВФ на 2026–2029 роки та макрофінансової підтримки ЄС. Додатково бюджет очікує отримати близько 10 млрд грн наступного року – ці кошти планують спрямувати на оборону.

Нагадаємо, 1 вересня Верховна Рада вже вдруге не підтримала законопроєкти про скасування пільги на посилки до 150 євро.