Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Кабмін повторно схвалив ПДВ на посилки: що зміниться

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін повторно схвалив ПДВ на посилки: що зміниться
Після другого провалу голосування в Раді, уряд повторно затвердив доопрацьовані документи
фото ілюстративне

У Мінфіні заявили: ухвалення законопроєктів відкриє шлях до 4 млрд євро фінансування

Кабінет Міністрів України 7 вересня повторно схвалив два пов'язані законопроєкти про оподаткування дрібних міжнародних відправлень вартістю до 150 євро, які купують через закордонні маркетплейси. Документи доопрацювали після того, як Верховна Рада двічі не підтримала попередню редакцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів.

Чому уряд повернувся до законопроєктів

Кабмін уперше схвалив пакет податкових змін щодо посилок ще 30 березня, однак 26 травня Верховна Рада провалила голосування за першу редакцію. Наприкінці липня уряд направив до парламенту оновлений варіант, а 26 серпня профільний комітет рекомендував депутатам його підтримати. Але 1 вересня Рада вкотре не набрала голосів. Тепер, після другого провалу в залі, уряд повторно затвердив документи й усунув частину зауважень нардепів.

Що зміниться для покупців

За задумом Мінфіну, ПДВ на товари, куплені через маркетплейси, нараховуватимуть з першого євро – тобто чинну пільгу на посилки до 150 євро скасують повністю. Винятком залишаться некомерційні відправлення вартістю до 45 євро (подарунки, особисті речі) – вони й надалі не оподатковуватимуться. Податок планують закладати у вартість товару ще на етапі покупки на платформі, а не вимагати сплатити його окремо під час отримання посилки на пошті.

Хто сплачуватиме податок

Нараховувати й перераховувати ПДВ до бюджету буде не покупець, а сам маркетплейс. Для іноземних платформ передбачений представник в Україні, відповідальний за розрахунки з фіском.

«Український підприємець завжди платив 20% ПДВ. Іноземні онлайн-продавці та імпортери, ні», – пояснював раніше логіку реформи міністр фінансів Сергій Марченко.

Масштаб пільги

За словами Марченка, за сім місяців 2026 року загальна вартість міжнародних посилок сягнула 136,3 млрд грн, з яких 56,8 млрд грн, або 42%, не оподатковувалися ПДВ через чинну пільгу. Раніше Мінфін також повідомляв, що з 75 млн посилок, які щороку ввозять в Україну, реально оподатковується менш ніж 1%.

Коли запрацюють нові правила

Якщо Верховна Рада підтримає законопроєкти, норми Податкового та Митного кодексів запрацюють не раніше липня 2027 року – конкретний строк з'явився лише в оновленій версії документів.

Навіщо це уряду

У Мінфіні наголошують: ухвалення документів парламентом відкриє шлях до отримання Україною близько 4 млрд євро фінансування від міжнародних партнерів у межах програми співпраці з МВФ на 2026–2029 роки та макрофінансової підтримки ЄС. Додатково бюджет очікує отримати близько 10 млрд грн наступного року – ці кошти планують спрямувати на оборону.

Нагадаємо, 1 вересня Верховна Рада вже вдруге не підтримала законопроєкти про скасування пільги на посилки до 150 євро.

Читайте також:

Теги: податки Мінфін Верховна Рада бюджет документи пільги Сергій Марченко пошта фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові правила мають вивести водіїв, які працюють через цифрові платформи, із тіні
Таксі подорожчає на 40%? Що змінить новий податок для водіїв і пасажирів
27 серпня, 22:30
Саме Левко Лук’яненко мав першим зачитати Акт проголошення Незалежності
«Про це майже не говорили». Костенко пригадав курйоз під час проголошення Незалежності
23 серпня, 09:29
Тепер Олег та Юля живуть у Трансільванії й знову розбираються з побутом, роботою та планами на майбутнє
Родина українців втекла із США до Румунії: що стало причиною
8 серпня, 17:15
Від відвідування кафе сім’я намагається відмовлятися через високі ціни
Українка розповіла, скільки її родина витрачає на життя в одному з найдорожчих міст Румунії
9 серпня, 16:35
Терехов запропонував систему відновлення підприємств після обстрілів
Терехов запропонував систему відновлення підприємств після обстрілів
12 серпня, 11:39
У липні федеральний бюджет зафіксував дефіцит у розмірі 724 млрд рублів
Дефіцит бюджету РФ різко зріс, попри високі нафтові доходи
11 серпня, 20:41
Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністрам посилити роботу з Верховною Радою
Уряд назвав законопроєкти, від яких залежить міжнародна допомога
21 серпня, 17:52
Остаточне рішення щодо надання звання Героя України ухвалює президент
Нардепи пропонують посмертно присвоїти звання Героя України зятю Фаріон
3 вересня, 13:59
Нардепи проголосували за припинення депутатських повноважень Остапа Шипайла
Рада позбавила мандатів двох депутатів зі «Слуги народу»
3 вересня, 11:39

Економіка

Кабмін повторно схвалив ПДВ на посилки: що зміниться
Кабмін повторно схвалив ПДВ на посилки: що зміниться
Борг «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку сягнув 32 млрд грн – нардеп
Борг «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку сягнув 32 млрд грн – нардеп
ICC Ukraine закликала знизити тарифне навантаження на промисловість і переглянути умови торгівлі з ЄС
ICC Ukraine закликала знизити тарифне навантаження на промисловість і переглянути умови торгівлі з ЄС
Україна отримала понад 4,7 тис. одиниць енергообладнання з початку року
Україна отримала понад 4,7 тис. одиниць енергообладнання з початку року
McDonald's пояснив, чому з меню зникли популярні страви
McDonald's пояснив, чому з меню зникли популярні страви
Прайс-кепи змушують Україну недовикористовувати імпорт електроенергії з ЄС – ексголова «Укренерго»
Прайс-кепи змушують Україну недовикористовувати імпорт електроенергії з ЄС – ексголова «Укренерго»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2026
115K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
106K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
80K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

Трамп пропустить похорон короля Норвегії – ЗМІ
Сьогодні, 15:04
Влада нафтового регіону Росії почала готуватись до ударів дронів
Сьогодні, 14:24
Польський суд розпочав процес над ексглавою поліції через вибух гранатомета: деталі справи
Сьогодні, 14:08
ЗСУ реформують сержантський корпус. Драпатий назвав п’ять змін
Сьогодні, 13:56
Сили оборони уразили залізничний міст та об’єкт розвідки росіян у Криму
Сьогодні, 13:38
Начальник розвідки попередив про нову загрозу для української ППО
Сьогодні, 12:48

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua