Удар по Харкову, вибухи в окупованому Донецьку: головне за ніч 5 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 5 жовтня 2026 року

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення «Сил суперінтелекту», окупований Донецьк атакували безпілотники, виникли проблеми зі світлом, Росія вдарила по багатоквартирному будинку у Харкові.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 5 жовтня.

Удар по Харкову

Внаслідок атаки виникли пожежі фото: Суспільне. Харків

У ніч на 5 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За інформацією Терехова, російська «Бандероль» вдарила по багатоквартирному будинку в Індустріальному районі. Є постраждалі.

Вибухи у Донецьку

Окупований Донецьк потрапив під атаку БпЛА фото з відкритих джерел

У ніч на 5 жовтня в окупованому Донецьку пролунали вибухи через атаку безпілотників.

Жителі Донецька повідомляють про блимання світла на фоні атаки БпЛА. Крім того, відомо, що до атаки у місті вже пропадала електроенергія, але достатньо швидко повернулася.

«Сили суперінтелекту» в США

Трамп: «Сили суперінтелекту» покликані координувати зусилля уряду, щоб Америка продовжувала лідирувати у світі в суперінтелекті фото: AP

Президент США оголосив про створення «Сил суперінтелекту», які координуватимуть роботу американського уряду в сфері штучного інтелекту.

Орган очолить директор Національної розвідки Джей Клейтон, а до його складу також увійдуть посадовці з Пентагону, Федеральної торгової комісії та Управління персоналу. Головне завдання нового відомства – забезпечити США перемогу в глобальній технологічній гонці та запобігти домінуванню Китаю в галузі, яку Трамп порівнює за значенням із промисловою революцією.

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