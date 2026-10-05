Удар по Харкову, вибухи в окупованому Донецьку: головне за ніч 5 жовтня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 5 жовтня 2026 року
Президент США Дональд Трамп оголосив про створення «Сил суперінтелекту», окупований Донецьк атакували безпілотники, виникли проблеми зі світлом, Росія вдарила по багатоквартирному будинку у Харкові.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 5 жовтня.
Удар по Харкову
У ніч на 5 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
За інформацією Терехова, російська «Бандероль» вдарила по багатоквартирному будинку в Індустріальному районі. Є постраждалі.
Вибухи у Донецьку
У ніч на 5 жовтня в окупованому Донецьку пролунали вибухи через атаку безпілотників.
Жителі Донецька повідомляють про блимання світла на фоні атаки БпЛА. Крім того, відомо, що до атаки у місті вже пропадала електроенергія, але достатньо швидко повернулася.
«Сили суперінтелекту» в США
Президент США оголосив про створення «Сил суперінтелекту», які координуватимуть роботу американського уряду в сфері штучного інтелекту.
Орган очолить директор Національної розвідки Джей Клейтон, а до його складу також увійдуть посадовці з Пентагону, Федеральної торгової комісії та Управління персоналу. Головне завдання нового відомства – забезпечити США перемогу в глобальній технологічній гонці та запобігти домінуванню Китаю в галузі, яку Трамп порівнює за значенням із промисловою революцією.
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