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Ціна газу для населення. Мінфін оприлюднив прогноз на два роки

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Ціна газу для населення. Мінфін оприлюднив прогноз на два роки
Вартість газу для побутових споживачів у найближчі роки може змінюватися залежно від сценарію розвитку ринку та умов його постачання
фото: з відкритих джерел

У документах до проєкту державного бюджету-2027 закладено кілька сценаріїв зміни вартості природного газу для населення

У 2027 році ціна газу для населення може зрости на 5%, а у 2028-му – ще на 25–30%. Надалі передбачається перехід до ринкового ціноутворення. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Інформацію про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету у 2027 році, оприлюднену Міністерством фінансів.

Що може відбутися з ціною газу

У Мінфіні розглянули три сценарії розвитку ситуації з групою «Нафтогаз»: базовий, позитивний та негативний.

За базовим сценарієм, роздрібні ціни на газ для населення у 2027 році мають зрости на 5%. У 2028 році передбачене ще одне підвищення – на 30%. Із 2029 року сценарій передбачає перехід до реалізації газу за ринковою ціною.

Такий самий підхід закладено у позитивному сценарії: +5% у 2027 році, +30% у 2028-му та перехід до ринкової ціни з 2029 року.

Водночас негативний сценарій передбачає іншу динаміку. У 2027 році ціна має зрости на 5%, у 2028-му – на 25%, а у 2029 році – ще на 35%. Перехід до ринкової ціни в цьому випадку передбачений із 2030 року.

Коли можуть скасувати спеціальні умови продажу газу

Окремо у сценаріях Мінфіну йдеться про подальшу дію спеціальних умов продажу газу. Нині «Нафтогаз» має постачати газ окремим категоріям споживачів, зокрема населенню, за умовами, які відрізняються від повністю ринкових.

За базовим і позитивним сценаріями такі спеціальні умови можуть припинити діяти з травня 2028 року. У негативному сценарії їх збереження передбачене довше – до травня 2029 року.

Після переходу до ринкового ціноутворення вартість газу для населення більше залежатиме від ринкових умов. Саме тому в сценаріях Мінфіну передбачено поступове підвищення ціни та подальший перехід до ринкової вартості газу.

Чи означає це неминуче подорожчання

Водночас зазначені у документі показники не є затвердженим рішенням про підвищення тарифів на газ для населення.

Йдеться саме про припущення, використані Мінфіном під час стрес-тестування групи «Нафтогаз». У документі наголошується, що результати такого аналізу відображають можливу динаміку за різних сценаріїв і можуть відрізнятися від фактичних показників.

Таким чином, 5% у 2027 році – це не встановлений новий тариф на газ, а показник одного зі сценаріїв, використаного під час підготовки матеріалів до держбюджету.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що з 1 жовтня для домогосподарств з електроопаленням та деяких багатоквартирних будинків без газопостачання діятиме пільговий тариф на електроенергію – 2,64 грн за кВт·год за споживання до 2000 кВт·год на місяць. Для решти побутових споживачів тариф залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год.

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Теги: газ Держбюджет ціни населення

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