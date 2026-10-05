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Платіжки за газ зміняться у жовтні: що перевірити споживачам

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Платіжки за газ зміняться у жовтні: що перевірити споживачам
Платіжки за розподіл газу з жовтня оформлюватимуть за новими вимогами НКРЕКП
фото:Depositphotos

Нові правила стосуються саме платіжних документів за розподіл газу

З 1 жовтня 2026 року українці отримуватимуть платіжки за розподіл газу за новими правилами. НКРЕКП встановила вимоги до форми та змісту рахунків, зокрема визначила дані, які мають бути зазначені в документі. Це дасть змогу споживачам перевірити правильність нарахувань.Про це розповідає «Главком» із посиланням на постанову НКРЕКП.

Що має бути у новій платіжці

НКРЕКП встановила єдині вимоги до форми та змісту платіжного документа. Зокрема, у рахунку має бути інформація, необхідна для розуміння нарахованої суми та розрахунків за послугу розподілу газу.

Споживачам варто звертати увагу на:

  • особові дані та реквізити споживача;
  • інформацію про оператора газорозподільної системи;
  • період, за який здійснено нарахування;
  • обсяг газу, який використовується для розрахунку;
  • суму до сплати;
  • реквізити для оплати.

Рахунок за розподіл газу також може надаватися разом із рахунком за постачання газу на одному платіжному документі.

Чи змінився тариф

Зміна формату платіжки не означає підвищення тарифу. Нові правила стосуються саме оформлення рахунків, а не вартості послуг.

Сума за розподіл газу залежить від річної замовленої потужності об'єкта споживача та тарифу конкретного оператора газорозподільної системи.

Тому після отримання жовтневої платіжки варто перевірити період нарахування, зазначений обсяг, тариф та кінцеву суму до сплати.

Водночас ціна самого газу для побутових споживачів у жовтні не змінюється. Уряд продовжив дію спеціальних умов на ринку природного газу до 31 березня 2027 року.

Для клієнтів «Нафтогазу» тариф залишається на рівні 7,96 грн за кубометр. При цьому в платіжці окремо може бути зазначена плата за розподіл газу, розмір якої залежить від оператора мережі та параметрів споживання.

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Теги: газ ціни документи

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