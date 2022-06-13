Пенсія у зв’язку зі втратою годувальника. Хто і як може отримати

Члени сім'ї мають звернутися до Пенсійного фонду за призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Пенсійний фонд України надав роз’яснення щодо пенсії у зв’язку зі втратою годувальника за особу, зниклу безвісти за особливих обставин.

Хто має право отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника

Пенсія у зв’язку зі втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї, які перебували на утриманні годувальника.

До непрацездатних членів сім’ї належать:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти, які не досягли 18 років (діти, які навчаються, та діти-сироти - 23 років) або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Пенсія призначається незалежно від тривалості страхового стажу особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Як отримати пенсію у зв’язку зі втратою годувальника

Звернення за призначенням пенсії у зв’язку зі втратою годувальника здійснюється шляхом особистого подання заяви (після виникнення права на отримання такої пенсії) з необхідними документами до обраного територіального органу Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID. У такому випадку до заяви додаються скановані копії оригіналів документів.

До заяви окрім стандартного переліку документів, визначеного Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань або з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Який розмір пенсії у зв’язку зі втратою годувальника

Розмір пенсії у зв’язку зі втратою годувальника обчислюється на підставі наданих до заяви документів та не може бути нижче 100 % прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність на одного непрацездатного члена сім’ї, 120% – на двох, 150% – на трьох і більше.

Коли настає право на отримання пенсії у зв’язку зі втратою годувальника

Право на отримання пенсії у зв’язку зі втратою годувальника виникає у непрацездатних членів сім’ї через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Пенсійний фонд також нагадує, що відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» особа набуває статусу такої, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей, що містяться у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру досудових розслідувань або Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у порядку, передбаченому законодавством, та вважається такою, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи.

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