Уряд продовжив дію відстрочок для військовозобов'язаних

Уряд вніс зміни до своєї постанови «Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації»

Зміни передбачають автоматичне продовження терміну дії бронювання військовозобовʼязаних

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичне продовження терміну дії бронювання для військовозобов'язаних. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

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Так, за словами Мельничука, уряд сьогодні вніс зміни до своєї постанови «Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації».

Ці зміни передбачають автоматичне продовження терміну дії бронювання військовозобовʼязаних в умовах воєнного стану ще на три місяці.

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Як повівдомлялося, з 24 лютого усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані через загальну мобілізацію. Проте законодавчо передбачено підстави, за якими чоловіків не можна мобілізувати під час війни.

Триває 310 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди.