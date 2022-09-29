Чи можна військовозобов'язаним росіянам за кордон? Держдума перевзувається на ходу 

Володін спочатку заявив про заборону на виїзд із РФ, потім передумав

У країні-терористці РФ влада не може визначитися, як зупинити потік «ухилянтів». Про те, що росіянам, які перебувають на військовому обліку, не можна виїжджати за межі країни, у Telegram написав спікер Держдуми В'ячеслав Володін. А потім він згадав, що мобілізація начебто часткова, тож бігом виправив свій пост. Адже якщо йдеться про часткову мобілізацію, то вказаний ним закон у такому разі не діє.

«Оскільки мобілізація часткова, норма статті 21 закону 31-ФЗ не застосовується. У зв'язку з чим пересування громадян, які перебувають на військовому обліку, не потребує дозволу військових комісаріатів», – перевзувся Володін.

Однак на цьому сюрпризи від спікера Держдуми РФ для мобілізованих не закінчуються. Володін пропонує у росіян, які втекли від мобілізації і покинули автівки на кордонах, щоб швидше перетнути контрольно-пропускні пункти, забрати машини і віддати тим, хто воює.

Також Володін пригрозив втікачам, що влада РФ має списки всіх, хто виїхав, і не забуде про це.

Раніше російські видання повідомляли, що чоловікам мобілізаційного віку після «референдумів» на загарбаних територіх України заборонять виїжджати з Росії. Для перетину кордону чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату.

Нагадаємо, за сім днів після того, як президент Путін оголосив про «часткову мобілізацію», відбувся значний відтік росіян, які намагаються ухилитися від призову. За даними британської розвідки, хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року.

Раніше британська розвідка зазначала, що військові невдачі та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни серед жителів Росії. Також британська розвідка повідомляла, що Росія кине мобілізованих на фронт майже без підготовки. При цьому серед новобранців очікується високий рівень скорочення особового складу.

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.