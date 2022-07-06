Виїзд військовозобов'язаних з області: Зеленський скасував заборону

Зеленський доручив скасувати прийнятий Генштабом ЗСУ порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни

Зеленський доручив скасувати прийнятий Генштабом ЗСУ порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни

Обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних країною без дозволів. Про це повідомляє «РБК Україна» з посиланням на джерела в Офісі президента.

«На засіданні з військовими президент заслухав доповідь Валерія Залужного щодо дозволів для військовозобов’язаних покидати межі місць проживання» – розповіло джерело виданню.

Відомо, що президент звернув увагу на те, що суб’єктом формування державної політики в цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.

«Президент доручив скасувати прийнятий Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни», – інформує видання джерело.

Нагадаємо, 5 липня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив своє рішення щодо заборони мобілізованим чоловікам залишати місце проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування.

Нагадаємо, що українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Однак рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових.

Також Верховна Рада може на час війни закрити кордон для тих громадян України, які є носіями державної таємниці. Законопроєкт №7505, у якому йдеться про цю заборону, зареєстрований 30 червня, на сайті Верховної Ради.