Генштаб скасував рішення про дозволи на виїзд військовозобов'язаним

Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законодавства

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що документ не створював зобов’язань, обмежень прав і свобод громадян України

Генеральний штаб ЗСУ вирішив скасувати рішення про порядок видачі дозволів на виїзд за межі області військовозобов'язаним. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Сьогодні відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача Збройних сил України. На ньому, серед іншого, розглядалося питання, яке набуло широкого суспільного резонансу – про Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і не створював зобов’язань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних сил України та військово-політичного керівництва держави», – зазначив він.

Тому, як поінформував Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ «з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання» ухвалив рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання.

«Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний повідомив про скасування рішення щодо дозволів на виїзд військовозобов'язаним

Нагадаємо, 5 липня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив своє рішення щодо заборони мобілізованим чоловікам залишати місце проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування.

Президент України Володимир Зеленський висловився про рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів. Він зазначив, що доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і головнокомандувачу ЗСУ доповісти всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Зеленський закликав Генеральний штаб «надалі не ухвалювати подібних рішень» без його участі.