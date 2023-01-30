В Україні арештовано активи російського підсанкційного олігарха

Загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд грн

За клопотанням Офісу генерального прокурора в Україні арештовано 32 млн грн найбільшого виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію, власником якого є підсанкційний російський олігарх. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кошти були на депозитному рахунку Держмитслужби.

«Раніше за клопотаннями прокурорів було арештовано майно цього суб’єкта господарювання – 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На сьогоднішній день загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд грн.

Слідство встановило, що у 2000 році це українське підприємство було приватизовано холдингом, який належить російському олігарху. Наразі він знаходиться під санкціями США та ЄС. Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора.

Російський холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

Ім’я олігарха прокуратура не називає, проте ймовірно мова йде про Олега Дерипаска.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех» Михайла Шелкова.