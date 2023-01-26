ЄС використає заморожені активи Центробанку РФ для допомоги Україні: оприлюднено суму

Заморожені гроші російського Центрального банку будуть використані для фінансування відновлення України

Юридична служба Ради ЄС сповістила держави-члени Європейського Союзу про законні повноваження тимчасово використати заморожені активи російського Центрального банку. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела. Йдеться про суму близько $36,8 млрд для фінансування відновлення України.

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Юридична служба каже, що це можливо зробити, у разі, якщо активи не будуть експропрійовані та дотримані певні умови. Зокрема, основна сума та відсотки за замороженими активами ЦБ РФ будуть повернуті Росії у якийсь момент, у майбутньому.

Першим кроком ЄС може бути об'єднання активів на рівні Європи або на міжнародному рівні, щоб отримати дохід, який можна було б використати для фінансування відновлення України.

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Юристи Ради ЄС також пояснили, що якщо управління об'єднаними замороженими активами ЦБ РФ призведе до збитків, то компенсація має бути надана з бюджету ЄС чи державами-членами.

Нагадаємо, Євросоюз уже тривалий час вивчає варіанти використання заморожених російських активів після вторгнення РФ в Україну. Не всі пропозиції малиї підтримку та їх обговорення перебуває на початковій стадії..

Рішення щодо активів ЦБ РФ буде ухвалено після визначення точної їх суми та місця знаходження. За деякими оцінками, активи російського Центрального банку, що заморожені за кордоном, можуть становити $300 млрд, і десята частина з них перебуває на депозитах у ЄС.

Нагадаємо, фінські дослідники порахували, що наразі Росія втрачає 180 млн доларів від запровадження обмеження на ціну російської нафти.