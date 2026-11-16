Ціни на пальне 16 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

За місяць автогаз у найбільших мережах АЗС подорожчав на 10,95–14 грн за літр, тоді як преміальне дизельне пальне – на 1–3 грн за літр

Станом на 16 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на окремі види пального. За добу дизельне пальне на деяких заправках подешевшало на 1 грн за літр, тоді як автогаз у мережі «БРСМ-Нафта» подорожчав на 46 копійок. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 88,49 грн за літр, дизельного пального – 103,42 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л – до 100,90 грн/л, а преміальний дизель ДП+ – на 1 грн/л, до 103,90 грн/л. Водночас вартість бензину та автогазу залишилася незмінною.

В Окко дизельне пальне та ДП+ подешевшали на 1 грн/л – до 104,90 грн/л та 107,90 грн/л відповідно. У WOG та Socar ціни на всі представлені види пального залишилися на попередньому рівні. Зокрема, у WOG автогаз коштує 63,50 грн/л, дизельне пальне – 105,90 грн/л, а ДП+ – 108,90 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 16 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 86,90 89,90 100,90 ↓ 103,90 ↓ 97,90 - 61,90 90,90 93,90 104,90 107,90 ↓ 100,90 - 63,90 90,90 93,90 105,90 108,90 100,90 - 63,50 91,90 94,90 106,00 109,00 102,00 - 63,90 86,90 86,90 101,90 103,90 ↓ - 84,90 60,90 84,90 92,60 103,90 107,90 101,90 83,50 62,90 86,04 ↑ - 100,44 ↓ - - - 59,45 ↑

В «Укрнафті» преміальне дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л – до 103,90 грн/л. Водночас ціни на бензин, звичайний дизель та автогаз залишилися незмінними.

У мережі KLO вартість усіх представлених видів пального також не змінилася. Зокрема, бензин А-95 коштує 84,90 грн/л, дизельне пальне – 103,90 грн/л, ДП+ – 107,90 грн/л, а автогаз – 62,90 грн/л.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подорожчав на 5 коп./л – до 86,04 грн/л, тоді як дизельне пальне подешевшало на 1,55 грн/л – до 100,44 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 46 коп./л – до 59,45 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 91,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в Socar – 106 грн/л, а преміального дизеля – 109 грн/л. Найдорожчий автогаз продають в Окко та Socar – 63,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 59,45 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 16 жовтня до 16 листопада 2026 року ціни на пальне змінилися в усіх найбільших мережах АЗС України. Найбільше подорожчав автогаз – на 10,95–14 грн за літр залежно від мережі. Найсуттєвіше зростання зафіксовано в Окко, де його вартість підвищилася з 49,90 до 63,90 грн/л. Звичайне дизельне пальне подорожчало на 1,60–3,40 грн/л, а преміальне – на 1–3 грн/л.

Водночас бензин А-95 за місяць переважно подешевшав. В UPG, Окко, WOG та «Укрнафті» його вартість знизилася на 2 грн/л, у Socar – на 3 грн/л, а в KLO – на 2,50 грн/л. У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подешевшав на 1,95 грн/л. Преміальний бензин А-95+ у більшості мереж також подешевшав на 2–5 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.